Stefano e Simona, dopo aver lasciato Uomini e Donne, ad oggi starebbero insieme: questa è l'indiscrezione che sta circolando in rete da diverse ore. I due partecipati del trono over la scorsa settimana sono stati messi sotto accusa dai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non hanno mai creduto alle loro parole, scontro che ha portato a un breve litigio dopo il quale entrambi hanno deciso di abbandonare il programma. Ma cosa è accaduto adesso? Vediamo cosa rivelano gli spoiler.

Simona e Stefano sarebbero stati d'accordo fin dall'inizio della conoscenza

Stando a quanto si legge su Il Vicolo delle News, il cavaliere Massimiliano ha aggiornato gli appassionati del programma sui due chiacchieratissimi ex protagonisti del trono over. Pare che il cavaliere abbia portato in studio un audio di Simona in cui parrebbe chiaro che ha una relazione con Stefano. Le più recenti anticipazioni rivelano che i due erano d'accordo sin dall'inizio ma non sono stati capaci di portare avanti il siparietto fino alla fine.

Molto probabilmente la troppa gelosia della dama nei confronti del suo ipotetico uomo ha fatto si che sbottasse e lasciasse il parterre. Nei giorni precedenti, infatti, su Canale 5 è andata in onda la puntata del loro abbandono e secondo gli spoiler la prossima settimana avremo modo di ascoltare questo famoso audio. Cosa succederà?

Stefano Pastore e Simona potrebbero ritornare nel programma

Per il momento nessuno sa se Maria De Filippi deciderà di richiamare i due protagonisti della vicenda.

Stefano e Simona, secondo quanto riporta il noto sito di gossip, sarebbero stati d'accordo fin dall'inizio e molto probabilmente stanno vivendo la loro storia d'amore fuori dal programma. Intanto, la prossima settimana quando Massimiliano porterà l'audio della coppia di sicuro uno dei due risponderà via social.

Anche Michele, Rocco e Roberta lasciano il trono over

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne, dopo l'addio di Stefano Pastore e Simona altri tre protagonisti hanno lasciato il parterre: stiamo parlando di Rocco Fredella, Roberta e Michele.

Su quest'ultimo, c'è da dire che non ha retto il duro scontro con Armando e, molto probabilmente per evitare altre discussioni, ha deciso di abbandonare lo studio. Rocco Fredella, invece, pare che si sia stancato delle continue accuse da parte di Gemma Galgani che lo considera falso e ridicolo: la direttrice di teatro per l'ennesima volta gli ha ribadito che secondo lei è nel programma solo ed esclusivamente per fare serate e guadagnare soldi. Infine, Roberta, pare che a causa del lavoro ed impegni legati alla sua vita privata non può più presentarsi negli studi televisivi.