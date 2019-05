Sorprendenti novità sono in arrivo nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 13 e martedì 14 maggio alle ore 15:40 su Rai Uno. Se Marta e Luca avranno un grave incidente d'auto, Elena e Antonio riusciranno a diventare marito e moglie davanti a tutti gli invitati.

Il Paradiso delle Signore: il parto di Nicoletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 178 in onda lunedì 13 maggio, raccontano che Silvia si precipiterà al Paradiso per aiutare Nicoletta a mettere al mondo il suo bambino.

Il Paradiso delle Signore, trame lunedì e martedì: Elena e Antonio si sposano

Infatti la Calligaris entrerà in travaglio di parto durante l'ultimo giorno di lavoro al grande magazzino. In questo frangente, Riccardo si rivelerà fondamentale per l'esito favorevole del parto, visto che chiamerà una bravissima levatrice di sua conoscenza. Alla fine del travaglio, Nicoletta darà alla luce una stupenda bambina che regalerà tantissima emozione ai presenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: incidente per Marta e Luca

Intanto Antonio farà una serenata del Settecento dal titolo "Mi Vani e mi rivotu" alla sua futura consorte.

A tal proposito, Sandro accompagnerà l'amico alla chitarra.

Nel frattempo Spinelli segregherà Marta nella sua villa di Rapallo, dove Umberto e Vittorio si precipiteranno nel tentativo di salvarla. Ma ecco che i due amici troveranno l'abitazione deserta, in quanto Luca fuggirà insieme alla giovane su di un'auto, che finirà in un precipizio dopo aver percorso la strada tortuosa a tutta velocità.

Le nozze di Elena e Antonio

Nella puntata 177 de Il Paradiso delle Signore, in programma martedì 14 maggio su Rai Uno, Marta riprenderà i sensi in fondo al burrone alle prime luci dell'alba, mentre di Luca non ci saranno più tracce.

Intanto ci sarà grande fermento in casa Amato in visto dell'imminente matrimonio tra Elena e Antonio. A tal proposito, la coppia riceverà una gradita sorpresa poco prima di entrare nella navata della chiesa dove hanno deciso di giurarsi amore eterno. Peccato che il giorno di festa venga rovinato dall'arrivo della cartina rosa. Roberta, infatti, scoprirà che Federico è stato chiamato al servizio militare.

Agnese accetta Sandro

Agnese, invece, sembrerà accettare Recalcati, tanto che Tina sarà molto felice di sua madre.

Sandro e la giovane Amato, a questo punto, cominceranno a fare degli importanti progetti per l'avvenire mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) e Umberto (Roberto Farnesi) troveranno alcune importanti tracce del sinistro. Infine Luciano continuerà a pensare a un piano per incastrare Oscar, il marito di Clelia.

Come continuerà la vicenda? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.