Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e relative alle puntate in onda da domenica 12 maggio a sabato 18 maggio 2019 su canale 5, nel consueto orario delle 16:20. Molte le novità riguardanti gli abitanti di Puente Viejo e che terranno con il fiato sospeso i fan della telenovela iberica. Elsa, dopo essere stata cacciata dalla locanda, accetterà l'aiuto offertole da Isaac e andrà a vivere sotto lo stesso tetto del carpentiere e di Antolina.

Il Segreto, trame al 18 maggio: Antolina tenta di avvelenare Elsa

Quest'ultima tratterà la Laguna come una serva e tenterà addirittura di avvelenarla, procurandole uno svenimento. Mauricio scoprirà che Raimundo si incontra con una donna nella catacombe della Villa e capirà che donna Francisca è ancora viva.

Il Segreto, anticipazioni: Antolina tenta di avvelenare Elsa

Stando alle anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 maggio prossimi, vedremo che Elsa, dopo essersi addossata la colpa del furto alla locanda, verrà cacciata da Matias e Marcela, trovando ricovero temporaneo in una baracca.

Pubblicità

Sarà Isaac a convincerla ad andare a casa sua, dove la Laguna aiuterà Antolina nelle faccende domestiche. L'ex ancella non potrà rifiutare la proposta del marito, ma, come vedremo, comincerà a trattare Elsa come una schiava, facendole fare i lavori più pesanti. Gli spoiler rivelano inoltre che Antolina metterà del veleno nel latte di Elsa, che le procurerà dei forti malesseri e dei capogiri. La Laguna sta correndo un grave pericolo ma continua imperterrita a cercare prove che incastrino la moglie di Isaac.

Il Segreto spoiler al 18 maggio: Elsa corre un grave pericolo pur di incastrare Antolina

Nelle prossime puntate de Il Segreto, vedremo che Mauricio dirà a Raimundo di conoscere il suo segreto. Il capo mastro, ha capito che l'Ulloa si incontra con una donna nei sotterranei della Villa e intuirà che si tratterà proprio di donna Francisca. Antolina nel frattempo, continuerà ad umiliare Elsa, la quale deciderà di andare a parlare con Consuelo per dirle qualcosa di importante.

Pubblicità

Dopo aver parlato con la Laguna, Marcela noterà che la nonna di Julieta, sembrerà particolarmente felice, ma non ne conoscerà il motivo. Cosa nascondono Consuelo ed Elsa? Frugando tra le cose di Antolina, la Laguna troverà una chiave che apre un baule contenente le cose personali dell'ex ancella, ma non riuscirà ad aprirlo, in quanto verrà interrotta dall'arrivo di Antolina e Dolores. Nei nuovi episodi vedremo inoltre che vi sono difficoltà per reperire il denaro necessario alla liberazione di Emilia e Alfonso.

Pubblicità

Ci sarà lo zampino di Fernando?

Per scoprire tutte le novità riguardanti i protagonisti de Il Segreto, non resta che attendere le puntate in onda dal 12 al 18 maggio nel pomeridiano di Canale 5.