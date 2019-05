L'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso, si è quasi interamente focalizzata sull'annullamento delle nozze di Pamela Prati. Tra gli ospiti di ieri sera, era presente l'ex tronista di Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi che ha raccontato la propria esperienza negativa con il team che circonda attualmente la showgirl. "È entrata nella ‘setta', come ho fatto io” ha dichiarato Trimarchi, sottolineando le pessime condizioni a cui si doveva sottoporre e dell'ambiente lavorativo definito da lui stesso infernale.

Eliana Michelazzo si sfoga su Instagram dopo Live - Non è la D'Urso

La manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo non è riuscita a trattenere la rabbia e dopo la messa in onda della trasmissione, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui affermava che niente di quanto detto nel corso della puntata contro di lei sia attendibile.

Le dichiarazioni contro Eliana Michelazzo

La manager di Pamela Prati ultimamente sta rilasciando numerose dichiarazioni in merito all'annullamento delle nozze, considerato che la showgirl attualmente non può apparire in televisione per via di alcune problematiche contrattuali con il programma Mediaset Verissimo.

Pubblicità

Nella puntata di ieri sera di Live - Non è la D'Urso la manager non è potuta venire lasciando interamente la parola agli opinionisti della trasmissione, che non si sono risparmiati di rilasciare alcune dichiarazioni piuttosto compromettenti nei confronti della manager. Tra coloro che hanno accusato Eliana troviamo in particolare Emanuele Trimarchi.

Pare infatti che l'ex tronista del dating show Uomini e donne, quando lavorava nell'agenzia di Eliana, sarebbe stato più volte minacciato e ricattato.

Non solo, ha anche aggiunto che Pamela è soltanto una pedina all'interno di una scacchiera dentro quell'agenzia

Eliana Michelazzo commenta la puntata di 'Live-Non è la D'Urso' su Instagram

Dopo la messa in onda del programma, in molti si sono chiesti se veramente anche Pamela Prati sia stata plagiata dai sui agenti, tanto che la showgirl ha dovuto annullare il suo matrimonio. Eliana Michelazzo ha subito risposto pubblicando delle storie su Instagram nel tentativo di difendersi dallo scandalo che si è appena creato.

Pubblicità

La manager ha pubblicato dei video in compagnia di Pamela Prati, dichiarando che quanto detto nel corso della puntata fosse interamente falso. Inizialmente ha ironizzato assieme a Pamela di averla plagiata, poi si è lasciata sfuggire una clamorosa gaffe grammaticale. "Vergognatevi, ma quante s... dicete?". Poco dopo aver pubblicato le storie, moltissima gente ha risposto con degli insulti alla manager riguardo al suo errore grammaticale. Successivamente Eliana, ha pubblicato un'altra storia dove ha affermato che ognuno di noi è libero di parlare come vuole.