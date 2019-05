Le vicende de Il Paradiso delle Signore continuano ad intrattenere i telespettatori di Rai Uno. Nelle puntate in onda martedì 14 e mercoledì 15 maggio, Elena e Antonio diventeranno marito e moglie mentre Vittorio e Umberto si metteranno alla ricerca di Marta, rapita da Luca.

Il Paradiso delle Signore: Marta in pericolo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alla puntata 177 in onda martedì 14 maggio su Rai Uno, raccontano che Marta aprirà gli occhi alle prime luci dell'alba in fondo ad un burrone mentre di Luca, che la teneva sequestrata nella sua Villa a Rapallo, non ci saranno tracce. Intanto dagli Amato, ferveranno gli ultimi preparativi delle nozze tra Elena e Antonio. I promessi sposi riceveranno una lieta notizia al loro ingresso in chiesa.

Il Paradiso delle Signore, trame martedì e mercoledì: Vittorio e Umberto trovano Marta

Un giorno di festa che sarà rovinato dalla cartolina per il servizio militare ricevuta da Federico. Di conseguenza Roberta apparirà molto triste per la prossima partenza del fidanzato.

Agnese accetta la relazione della figlia

Agnese, invece, cercherà di prendere confidenza con Recalcati, tanto da rendere felice sua figlia Tina. La donna, infatti, inizierà ad accettare che sua figlia abbia una storia d'amore con il discografico in attesa del divorzio.

Umberto e Conti, intanto, troveranno segni di un incidente stradale durante le ricerche di Marta. Infine Luciano e Rino continueranno i preparativi per il piano per incastrare Oscar.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Conti e Umberto salvano Marta

Le trame de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 178 di mercoledì 15 maggio, svelano che Vittorio e Umberto riusciranno a trovare la povera Marta, tanto da allertare la macchina dei soccorsi.

Poco dopo la giovane Guarnieri verrà trasportata alla clinica più vicina, dove i sanitari la sottoporranno ad un controllo accurato visto il drammatico incidente. Nel frattempo Luciano informerà Clelia che Oscar ha le ore contate dopo l'ideazione della sua trappola.

Gabriella ha un ammiratore segreto

Adelaide, invece, tornerà dal suo viaggio da Parigi mentre Marta sarà dimessa dall'ospedale. La Guarnieri, una volta tornata a casa, pretenderà di sapere la verità sul conto di suo padre.

Infatti non riuscirà a togliersi dalla testa le insinuazioni fatte da Spinelli nei confronti di Umberto. Proprio quest'ultimo le rivelerà che suo padre ha rubato la fortuna dei Fonseca. Nel frattempo Gabriella riceverà un'altra missiva dal suo pretendente misterioso, mentre l'esibizione canora di Tina si rivelerà un vero e proprio fiasco. In questa occasione, Nora accuserà pubblicamente la Venere di aver rovinato le sue nozze con Recalcati. Infine Vittorio e Marta avranno un confronto dell'avventura appena passata, traendo delle conclusioni inaspettate.

Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.