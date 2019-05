Il Grande Fratello Vip, dopo varie voci che lo davano per sospeso almeno per un anno, visti i risultati poco soddisfacenti degli ultimi reality, sembra proprio che sia stato riconfermato. Ma con delle importanti novità. Stando al sito web TvBlog, l’edizione Vip del reality show non andrà in onda come di consueto a settembre, ma apparirà sul piccolo schermo dal mese di novembre, con una nuova conduttrice.

Ilary Blasi abbandona la conduzione del Grande Fratello Vip

Erano voci che già circolavano durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, ma adesso pare ci sia stata la conferma, Ilary Blasi, ormai storica conduttrice dell’edizione Vip del reality, abbandona la trasmissione dopo tre anni.

Grande Fratello Vip', al via la terza edizione - Endemol Shine Italy - endemolshine.it

Il motivo di tale scelta non è ancora ben chiaro; alcuni pensano che abbia in mente altri progetti, altri invece ipotizzano semplicemente che vorrebbe dedicarsi alla famiglia. In ogni caso, la sua mancanza si farà sentire, e molti fan sperano che questo non sia un addio definitivo ma un arrivederci.

I toto nomi delle nuove possibili conduttrici

Con l’abbandono di Ilary Blasi in molti si chiedono chi potrebbe sostituirla. Negli ultimi giorni sono trapelate alcune indiscrezioni su tale scelta.

Pubblicità

In lizza per la conduzione pare ci sarebbe Alessia Marcuzzi, ex conduttrice dell’edizione classica del Grande Fratello, ora nelle mani di Barbara d’Urso. Ma non è finita qua, i vertici Mediaset pare stiano pensando ad altre donne di spessore molto amate dal pubblico, come Federica Panicucci. Quest’ultima copre le prime ore del mattino col suo programma Mattino 5, per lei sarebbe la prima esperienza alla conduzione di un reality Show. Ma non è detto che non ci siano colpi di scena, infatti a prendere le redini dell’edizione Vip potrebbe pensarci Barbara d’Urso, ora in onda con l’edizione classica.

Ma in effetti, dato che il suo Grande Fratello contiene anche personaggi già noti, non sorprenderebbe la cancellazione dell’edizione classica per garantirle la conduzione dell’edizione Vip. Tutto questo però è ancora presto per dirlo, si scoprirà tutto nei prossimi mesi.

In arrivo Music Farm, un vecchio reality che manca ormai da tanti anni

A settembre stando alle ultime voci, non rimarremo completamente senza reality, anzi, il contrario, dato che pare ci sia in lavorazione un vecchio reality, Music Farm, andato in onda tanti anni fa per sole tre edizioni.

Pubblicità

E non solo, salvo cambiamenti dell’ultimo momento nei palinsesti autunnali ci sarebbe in ballo anche la seconda edizione di Temptation Island Vip, che lo scorso anno ha avuto un riscontro molto positivo nel pubblico. Insomma, sicuramente l’intrattenimento nei palinsesti del prossimo anno in casa Mediaset non mancherà.