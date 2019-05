Le vicende di Una vita continuano ad emozionare i telespettatori italiani. Nelle puntate trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 maggio in Spagna, Antonito non partirà per la guerra mentre i vicini scopriranno che Ramon si è fidanzato con Carmen. Infine Genoveva apprenderà che il marito potrebbe essere gay.

Una Vita: Antonito esonerato dal servizio militare

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate spagnole in onda dal 13 al 17 maggio in Spagna, raccontano che Lolita dirà a Ramon di essere preoccupata in quanto Antonito ha provato a corrompere l'ispettore.

Una Vita, trame spagnole: Ramon rende pubblica la sua relazione con Carmen

Carmen, invece, riuscirà a non far partire il giovane Palacios per l'Africa dopo la scoperta di una trappola organizzata dall'ispettore. Bellita, intanto, darà alla figlia il benestare per partecipare alle lezioni di danza di Emilio. Qui la coppia si lascerà contagiare dalla musica, fin quando la giovane non si farà male ad una caviglia. Per tale ragione, Emilio porterà a casa la figlia dei Dominguez, dove si baceranno per la prima volta. Nel frattempo Ursula troverà lavoro al ristorante grazie all'aiuto di Augustina, mentre Genoveva verrà minacciata da Alfredo, se non presta fede al suo piano. Peccato che siano spiati da Marlen, una vecchia conoscenza della vedova di Samuel.

Ramon e Carmen sono una nuova coppia

Antonito sarà esonerato dal servizio militare dopo aver fatto credere che Ramon sia affetto da perdite di memoria. Dall'altro canto, il Palacios renderà pubblica la sua storia d'amore con la serva Carmen. Marcellina, invece, riuscirà a riacquistare la memoria dopo il colpo ricevuto alla testa. Cinta e Emilio, invece, rischieranno di essere visti da Arantxa, mentre Jose riceverà una proposta importante dall'Argentina. Infine Alfredo crederà che Genoveva e Marlen si vedano di nascosto.

Carmen prova disagio nelle vesti di signora

Le trame spagnole di Una Vita in onda tra un anno in Italia svelano che Jose deciderà di partire per l'Argentina mentre Emilio impedirà a Cinta di rendere pubblico il loro amore. Nel frattempo Carmen si sentirà a disagio nella vesti da signora. Dall'altro canto, Fabiana impedirà a Servante di licenziare Carmen, che nel frattempo riceverà abiti in dono da Ramon per accompagnarla alle cene galanti. Marlen, invece, proporrà a Genoveva di uccidere Alfredo mentre Rafael Bonaque rimarrà affascinato da Cinta.

Alfredo potrebbe essere gay

Nel frattempo Ursula dimostrerà di essere preoccupata per la salute di Augustina, che apparirà sempre più stanca. Allo stesso tempo, la vedova di Samuel chiederà a Marlen di non uccidere Alfredo e lasciare Acacias 38. In seguito, la donna scoprirà il neo-marito a chiacchierare insieme a Cristobal, il vero assassino di Samuel. Lontano da Acacias 38, Augustina capirà che i suoi malesseri sono dovuti all'età, mentre Camino vedrà Cinta e Emilio baciarsi.

Infine Alfredo darà un'ingente somma di denaro a Cristobal per risparmiare la vita a Genoveva. Dall'altro canto, quest'ultima vedrà una foto dove il marito bacia un uomo. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una vita lo sveleranno.