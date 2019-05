Nelle puntate della nota soap opera Il Paradiso delle signore trasmesse nella settimana che si conclude venerdì 17 maggio, ci saranno diverse novità. Alcune riguardano Nicoletta Cattaneo, interpretata dall'attrice italiana Federica Girardello, la quale entrerà inaspettatamente in travaglio all'interno del Paradiso e sarà aiutata da Clelia e Silvia.

Pubblicità

Pubblicità

In seguito la Cattaneo darà alla luce una bella bambina. Successivamente Antonio, insieme a Sandro che lo accompagnerà con la chitarra, dedicherà ad Elena un'emozionante serenata siciliana in stile settecentesco. Nel frattempo Vittorio e Umberto saranno in viaggio per recarsi nella villa in Liguria, nella quale Luca tiene reclusa Marta. Poi i due uomini arriveranno sul posto ma non troveranno nessuno. Frattanto Spinelli avrà un incidente d'auto lungo la strada.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni fino al 17 maggio.

Umberto e Vittorio cercano Marta

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, come detto in onda fino al 17 maggio, in casa Amato si organizzerà il matrimonio di Antonio ed Elena. Poi la coppia prima di entrare in chiesa riceverà una sorpresa improvvisa. In seguito, Umberto e Vittorio andranno a cercare Marta nel bosco e la ritroveranno in un precipizio, ma non riusciranno a trovare Luca. Nel frattempo, Roberta scoprirà che Federico dovrà partire per il servizio militare.

Pubblicità

Successivamente Vittorio e Umberto porteranno Marta all'ospedale. Nel contempo, Adelaide tornerà a Milano dopo aver saputo le condizioni di Marta e deciderà di affrontare suo padre.

Tina si esibisce in radio

Tina dovrà cantare in radio la canzone scritta da Sandro appositamente per lei. Poi, però, l'esibizione non andrà come sperato dai due. Intanto Luciano avviserà Clelia dell'imboscata contro Oscar al Paradiso. Nel contempo, Gabriella riceverà una nuova lettera dal suo ignoto spasimante.

Poi Tina si scontrerà con Nora. Successivamente Luciano sarà alquanto agitato per ciò che dovrà accadere. Frattanto, il piano per fare in modo che Oscar venga arrestato non andrà come previsto e per tale ragione Luciano sarà costretto ad intervenire. In seguito Gabriella sarà molto soddisfatta del suo nuovo lavoro e deciderà di non incontrare più il suo pretendente.

Dove guardare in streaming on line gli episodi de Il Paradiso delle signore

In attesa che vadano in onda i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, si rammenta che tutte le puntate già trasmesse possono essere guardate in streaming online registrandosi sul sito dedicato MediasetPlay.it.

Pubblicità

Oltre alle attuali puntate della soap opera, nel sito web sono presenti anche molte trame dei numerosi appuntamenti già trasmessi ma anche molti video che interessano gli spoiler delle prossime puntate.