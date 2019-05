Il mese di maggio è sicuramente uno tra i migliori per quanto riguarda l'Oroscopo di alcuni segni zodiacali mentre per altri è da considerarsi un vero e proprio fallimento. Le previsioni del prossimo weekend rilevano importanti novità riguardanti il segno dell'Ariete, costretto a prendere decisioni importanti per la propria vita mentre la Bilancia sarà in grado di trovare, finalmente, la serenità ed il relax tanto ricercati da inizio mese.

I nati sotto al segno dell'Acquario, invece, troveranno parecchie difficoltà sul proprio cammino mentre Sagittario e Capricorno potranno ricevere qualche risposta.

Di seguito, le previsioni dettagliate per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - Un segno di fuoco come questo non può di certo stare con le mani in mano. Si cercherà sempre di fare del proprio meglio ed è giunto il momento di prendere una decisione e scegliere cosa voler fare della propria vita.

Chi possiede già un lavoro stabile e si trova nella posizione di poter chiedere, questo è il momento migliore per farlo. Attenzione però a non pretendere troppo: l'educazione è la chiave per avvicinarsi sempre più al proprio obiettivo.

Toro - Il weekend in arrivo sarà sicuramente tra i più interessanti per i nati sotto al segno del Toro. Secondo le previsioni dell'oroscopo di questo mese è necessario buttarsi all'interno dei cambiamenti che già da giorni stanno interessando le varie giornate, cercando di stringere i denti per quanto possibile.

Gemelli - Un fine settimana in vista del recupero delle energie perdute nei giorni precedenti. Si tratta di un periodo in cui questo segno è sottoposto a particolare stress, anche in ambito lavorativo, scatenato da altre persone. Un lavoro di conservazione è proprio quel che ci vuole. L'amore, come sempre in questo mese, sarà l'unico rimedio naturale.

Cancro - Questo segno ha dovuto affrontare giornate piuttosto turbolente, cercando in ogni modo di tirarsi su il morale da solo.

Il weekend non sarà di certo quello sperato poiché il lavoro ed i sentimenti porteranno via parecchie energie. Il tutto dovrebbe prendere una piega migliore con il giungere della nuova settimana.

Leone - Un mese particolare per questo segno, soprattutto a causa di continue polemiche e tensioni. Il pugno duro, inteso come decisione, permetterà di ottenere ciò che si desidera. Questo segno ha parecchie difficoltà a scendere a compromessi con il prossimo proprio a causa del suo atteggiamento da leader che lo porta ad avere fin troppa fiducia nelle proprie capacità.

Vergine - Il segno della Vergine risulta essere tra i più favoriti della settimana compreso il weekend in arrivo. La voglia di fare e la fortuna saranno dalla parte della Vergine permettendo a coloro nati sotto alla sua influenza di ottenere maggiori risultati anche sul piano relazionale e passionale.

Previsioni dal 17 al 19 maggio per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Questo mese sembra essere forse il più impegnativo, secondo l'oroscopo, e le energie sembrano venire sempre meno.

Basta stringere i denti ancora un po', almeno fino al weekend, per riuscire a mettere da parte pensieri ed impegni vari per trovare la serenità ed il riposo tanto ricercato.

Scorpione - "Incoraggiamento", questo è ciò di cui ha bisogno uno Scorpione in questo periodo di forte stress e depressione. In questo periodo non si è in grado di dire la propria preferendo attendere e lasciare che siano gli altri a parlare per primi. Una settimana decisamente improduttiva e negativa sia per quanto riguarda l'ambiente lavorativo che quello sentimentale. Il fine settimana non sarà certo tra i più allegri.

Sagittario - Ci saranno sicuramente dei piccoli traguardi da raggiungere, soprattutto con l'avvicinarsi del weekend, ma non bisogna pensare che tutto sia semplice come appare. Le difficoltà, infatti, sono sempre dietro l'angolo e sarà necessario trovare qualche momento da dedicare a se stessi per riuscire a riprendersi al meglio.

Capricorno - Sono previste giornate di piena energia per il segno del Capricorno che da giorni è in attesa di conferme che, finalmente, giungeranno da ogni lato. Inutile cercare di rattoppare rapporti ormai lacerati. Si tratta di un periodo ottimale per riuscire a dare il massimo sul lavoro.

Acquario - La polemica ed il nervosismo sembrano essere sempre sulla strada dell'Acquario, soprattutto in questo periodo in cui si viene posti di fronte a continui e repentini cambiamenti che non danno neanche il tempo di ambientarsi. Coloro che si ritrovano in un ambiente lavorativo che amano e stimano riusciranno a stringere i denti mentre chi si troverà ad affrontare situazioni non proprio "desiderate" potrebbero trovare molta difficoltà.

Pesci - Si tratta sicuramente di uno tra segni maggiormente creativi, soprattutto in questa parte del mese di maggio. Il lavoro andrà sicuramente a gonfie vele, ma è necessario ritagliare qualche momento da dedicare al partner ed alla famiglia cercando di evitare le bugie e confidandosi il più possibile.