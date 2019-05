Nuovo spazio con la seguitissima serie televisiva partenopea “Un posto al sole” che racconta le avventure degli abitanti di un condominio di Posillipo, situato tra il mare di Napoli e il Vesuvio. Non mancheranno momenti di tensione, negli episodi che i telespettatori vedranno durante la quarta settimana del mese di maggio.

Pubblicità

Pubblicità

Gli spoiler ci dicono che la confessione del losco sicario Constantin consentirà a Giovanna di assicurare Gaetano Prisco alla giustizia. Franco Boschi invece non riuscirà a stare tranquillo, dopo aver notato che il suo amico Ciro si è preso una sbandata per sua moglie Angela Poggi, al tal punto da decidere di affrontarlo.

Prisco finisce dietro le sbarre del carcere, Franco sospetta di Ciro

Le trame delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019 svelano che Giovanna, grazie alla testimonianza di Constantin, potrà arrestare Gaetano Prisco.

Un Posto al sole, fino al 24 maggio: Prisco arrestato, Franco decide di affrontare Ciro

Intanto Serena e Filippo dovranno decidere come spendere i soldi che ricaveranno dalla vendita della villa di Gigi Del Colle. Guido vorrà fare il padrino di Lollo a tutti i costi, mentre Franco non appena Prisco finirà in prigione nutrirà dei sospetti su Ciro, precisamente dopo averlo visto abbastanza imbarazzato con Angela. Cerruti confesserà a Mariella che il suo ultimo appuntamento ha avuto un esito negativo. Serena e Filippo non riusciranno a trovare un accordo sull’investimento dell’ingente eredità, soprattutto a causa di Roberto Ferri che gli farà una proposta inaspettata.

Pubblicità

Quest’ultimo consiglierà alla coppia di investire il denaro con l’intento di farlo aumentare. Bice si vedrà costretta ad intervenire per placare gli animi, dopo aver visto Mariella e Salvatore litigare per scegliere chi dovrà fare il padrino di Lorenzo. Serena andrà su tutte le furie con Filippo, per aver cercato di convincerla con insistenza ad appoggiare l’idea imprenditoriale del padre.

Renato deluso da Nadia, Marina si vuole sbarazzare di Alberto

Franco, dopo essere venuto a conoscenza che Ciro ha un interesse sentimentale per sua moglie, deciderà di parlare con il pugile.

Successivamente Marina non riuscirà a stare serena a causa della presenza ai cantieri di Alberto, che nel frattempo vorrà chiarire quale rapporto c’è tra lui e la cameriera Clara. Raffaele e Ornella riceveranno una sorpresa gradita, mentre Arianna avrà l’ennesima discussione con Andrea, per essere rimasta ferma nella sua scelta di tenere una pistola al Vulcano. D’altro canto Patrizio dopo aver ottenuto un grande successo al caffè Vulcano, andrà a trovare il fratello Diego.

Pubblicità

Marina, oltre a fare i conti con il rifiuto di Ferri che non vorrà unirsi alla sua guerra contro Alberto, deciderà di raggiungere i suoi obiettivi da sola. Renato rimarrà deluso dall’atteggiamento di Nadia, per aver impedito ai suoi genitori di raggiungerla a Napoli con una scusa. Infine Marina escogiterà un piano per sbarazzarsi in modo definitivo di Alberto, ma il diretto interessato sarà sempre più inarrestabile.