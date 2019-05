Le vicende de Il Paradiso delle Signore non vanno in vacanza. Rai 1, infatti, ha deciso di mandare in replica le puntate della terza stagione per la gioia dei tantissimi fan. Gli spoiler dal 20 al 24 maggio raccontano che Vittorio Conti inaugurerà i grandi magazzini mentre a Milano arriverà Marta, la figlia ribelle di Umberto.

Pubblicità

Pubblicità

Il Paradiso delle Signore riapre i battenti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alle puntate in replica dal 20 al 24 maggio, raccontano che Vittorio Conti inaugurerà il Paradiso dopo tre anni dalla fine della seconda stagione. Tutto questo grazie ad un prestito elargito dal banchiere Umberto Guarnieri nel lontano 1959 a Milano. Nel frattempo l'arrivo di un'affascinante ragazza manderà in crisi il rapporto tra Conti e la fidanzata Andreina.

Il Paradiso delle Signore, trame repliche 20-24 maggio: Vittorio riapre i grandi magazzini

Umberto e la cognata, invece, decideranno di organizzare un party per Marta, dove Adelaide presenterà Luca Spinelli, un uomo misterioso che sembrerà avere a che fare con il passato della famiglia Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Luca salva Marta

Marta vivrà attimi di terrore quando Valerio tenterà di violentarla, se Luca non arrivasse in tempo. Riccardo, il figlio ribelle di Umberto, cercherà di far innamorare di lui Nicoletta solo per vincere una scommessa tra amici.

Pubblicità

Intanto al Paradiso arriverà Clelia, che si candiderà per il posto di capo-commessa. In questa occasione, Luciano si dimostrerà subito interessato al suo fascino mentre Umberto chiederà ad Adelaide di scoprire cos'è successo tra Marta e Valerio. La cognata di Umberto, a questo punto, tenterà di nascondere la violenza subita da Marta, decidendo di non raccontare niente. Vittorio, invece, scoprirà che la giovane Guarnieri è una bravissima fotografa, tanto da volerle affidare il lancio dei grandi magazzini.

Infine a Milano arriveranno Agnese e Tina Amato dalla Sicilia. Qui si riuniranno a Salvatore e Antonio, nel frattempo, stabilitosi nel capoluogo lombardo.

Vittorio vuole Marta ai grandi magazzini

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore si apprende che Tina sarà intenzionata a diventare una Venere del Paradiso, sebbene sua madre sia del parere contrario. Umberto, invece, sarà diviso tra l'amore che prova per la figlia ed i suoi affari mentre Vittorio cercherà di convincere quest'ultima a collaborare all'apertura dei grandi magazzini, sebbene abbiano idee diverse.

Pubblicità

Al Paradiso, intanto, si svolgeranno le selezioni per la scelta delle Veneri. In particolare, Silvia cercherà di far primeggiare sua figlia Nicoletta, ostacolando tutte le altri aspiranti.

Luca offre il suo aiuto a Umberto

Gabriella dovrà pagare le conseguenze del suo atto di altruismo nei confronti di Roberta mentre termineranno le selezioni. Allo stesso tempo, la giovane Guarnieri rimarrà a lavorare ai grandi magazzini, dove si distinguerà per il suo talento mentre ci sarà aria di tempesta tra Adelaide e Umberto.

Pubblicità

La donna, infatti, rimprovererà il Guarnieri di aver mandato all'aria un importante affare con Nervi. Infine Luca Spinelli si offrirà di fare da intermediario per il progetto del padre di Marta. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.