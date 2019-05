Torna l'appuntamento con le novità de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai Uno con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. Nelle puntate che verranno trasmesse giovedì 16 e venerdì 17 maggio, Luca Spinelli minaccerà Umberto Guarnieri, mentre Marta e Vittorio avranno il loro lieto fine.

Lite tra Agnese e Tina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti l'episodio di giovedì 16 maggio, raccontano che il ragioniere Cattaneo dimostrerà di essere molto in ansia per le conseguenze della trappola ideata per incastrare Oscar. Nel frattempo la madre di Antonio cambierà parere nei confronti del discografico, che ha stregato il cuore di Anita. Un cambiamento di comportamento che farà litigare aspramente Agnese e la figlia.

Luca minaccia Umberto

Gabriella (Ilaria Rossi), invece, rinuncerà a recarsi all'appuntamento con l'ammiratore segreto, in quanto troppo presa dalla sua nuova occupazione.

Il Paradiso delle Signore, trame giovedì e venerdì: trionfa l'amore tra Marta e Vittorio

Intanto un imprevisto metterà a repentaglio l'inizio della strategia per spedire Oscar in galera. Luciano, infatti, rischierà di morire pur di affidare alla giustizia il consorte della Calligaris. Infine, Luca Spinelli comparirà vivo e vegeto a Villa Guarnieri dopo essere scomparso durante l'uscita di strada avvenuta con Marta. In questa occasione, l'uomo non esiterà a puntare un'arma da fuoco contro Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Luciano in ospedale

Le trame de Il Paradiso delle Signore, relative all'ultima puntata in onda venerdì 17 maggio, svelano che Luciano finirà in clinica dopo aver preso parte al piano molto rischioso per mettere dietro alle sbarre il cattivo marito di Clelia (Enrica Pintore).

Un arresto che sarà preso con gioia da Carlo e la Calligaris. Intanto Umberto sarà costretto a vuotare il sacco, tanto da tirare fuori tutti gli scheletri riposti nel suo armadio. Il commendatore, infatti, racconterà finalmente la verità, dopo essere stato accusato di aver sottratto una consistente somma di denaro dal conto corrente dei Fonseca.

Lieto fine tra Marta e Vittorio

Allo stesso tempo, Tina vivrà la storia d'amore con Sandro alla luce del sole, consapevole di dare un dispiacere alla sua adorata madre.

Silvia, invece, temerà che suo marito pensi sempre a Clelia, nonostante sia sposato con lei. D'altro canto, Nicoletta prenderà una decisione per il futuro di sua figlia. Nel frattempo, al Paradiso Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si lasceranno andare alla passione, nonostante il tentativo di Spinelli di dividerli, tanto da progettare un radioso futuro insieme. Come evolverà la storia? Non resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.