Il comunicato stampa che Mediaset ha diramato nella giornata di oggi sta facendo molto discutere. A tre giorni da una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso, la produzione ha deciso di dare un'importante anticipazione di quello che succederà in studio mercoledì 22 maggio.

Eliana Michelazzo ha deciso di raccontare la sua verità sul caso di Pamela Prati ed ha cominciato a farlo rilasciando delle dichiarazioni scioccanti su Mark Caltagirone e sulla sua vita sentimentale.

Eliana confessa: 'Ho mentito in Tv'

Risale alla tarda mattinata di oggi la diffusione sul web di un inaspettato comunicato di Mediaset: la rete, infatti, ha reso pubbliche le prime dichiarazioni che Eliana Michelazzo ha fatto sulla verità che intende raccontare mercoledì prossimo su Canale 5.

'Caso Prati', Eliana spiazza: 'Sono vittima, ho un fidanzato fantasma da 10 anni'.

Dopo settimane di bugie e incongruenze, la proprietaria della Aicos Management ha deciso di vuotare il sacco proprio nel programma che l'ha ospitata tante volte in questi mesi: Live-Non è la D'Urso.

L'anticipazione di quello che la romana dirà tra qualche giorno a Barbara D'Urso, è la seguente: "In tv ho mentito. Non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l'ho visto una volta in un video in cui era con Pamela Perricciolo". L'agente ha fatto sapere di essere arrivata alla conclusione che il futuro marito di Pamela Prati non esiste dopo aver messo insieme vari pezzi del puzzle.

Eliana ha sì confessato parte delle menzogne che ha raccontato, ma ci ha tenuto a precisare che lei è la prima vittima di tutta questa brutta storia. "Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, ma solo adesso ho aperto gli occhi" - ha detto la donna prima di parlare dei messaggi e dei regali che le mandava questa persona che poi ha scoperto essere inesistente.

La Michelazzo si candida al GF 16

Le affermazioni più scioccanti di Eliana che sono contenute nel comunicato stampa Mediaset di oggi riguardano il futuro della stessa.

Riflettendo sulla sua difficile situazione attuale, infatti, la Michelazzo ha detto: "Dopo questa confessione, ho paura. Non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all'estero".

L'agente, però, ha azzardato un'ipotesi che potrebbe rappresentare l'ennesimo colpo di scena nel caso di Pamela Prati: "Potrei andare in un posto isolato dal mondo: in convento o nella casa del Grande Fratello".

Stando a quello che si legge in questi minuti su Dagospia e sul sito di Davide Maggio la possibilità che Eliana ricopra un qualsiasi ruolo nell'edizione in corso del reality è tutt'altro che impossibile.

Pare, infatti, che ci sia una trattativa in corso tra gli addetti ai lavori e la romana che potrebbe concretizzarsi anche prima della puntata del GF di domani sera.