Sorprendenti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto trasmesse da domenica 19 a sabato 25 maggio. Se Fernando capirà di essere stato preso in giro da Maria, Consuelo sospetterà che Antolina sia la causa dei continui svenimenti di Elsa. Infine Hipolito diventerà padre.

Pubblicità

Pubblicità

Il Segreto: Fernando smaschera Maria

Le anticipazioni de Il Segreto, trasmesse a fine maggio svelano che un falsario cercherà di commercializzare alcune banconote contraffate a Puente Viejo. Intanto Matias temerà che il piano per rivelare la vera natura di Antolina possa andare in fumo a causa delle serie condizioni di salute della Laguna. Severo, invece, si metterà dalla parte degli abitanti di Las Lagunas, studiando una contro-offensiva contro Eustaquio mentre Fernando capirà che Maria gli ha detto tante bugie dopo aver aperto la cassaforte della matrona.

Il Segreto, spoiler fine maggio: Consuelo sospetta che Antolina stia avvelenando Elsa

Il Mesia, infatti, apprende che le nozze della Castaneda e Gonzalo non erano in crisi, tanto che quest'ultima noterà un cambiamento nel suo comportamento.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa sta male

Intanto Isaac vorrebbe mandare a monte il piano dopo aver visto soffrire Elsa, se Matias non lo convincesse del contrario. Dall'altro canto, Marcela rimarrà delusa in quanto ha capito che il marito le ha nascosto l'iniziativa contro la furba biondina. Il dottor Zabaleta consiglierà alla Laguna di riposare, se Antolina non la convincesse a fare una passeggiata in piazza.

Pubblicità

Fernando, invece, negherà di avercela con la Castaneda. Peccato che poco dopo trovi dei fogliettini pieni di insulti rivolti nei suoi confronti. Per tale ragione la Castaneda chiederà consiglio a Raimundo. Intanto Antolina farà in modo di allontanare il consorte per tentare di sbarazzarsi per sempre della rivale. Infine Matias rivelerà a Marcela che il furto alla locanda era un modo per permettere alla Laguna di intrufolarsi in casa della moglie di Isaac.

Hipolito raggiunge Gracia

Stando alle trame de Il Segreto trasmesse nella penultima settimana di maggio rivelano che la Del Molino si arrabbierà sia con il marito che con Isaac e Consuelo. Intanto una famiglia di Las Lagunas non avrà intenzione di denunciare i Molero, tanto che Julieta tenterà di farli cambiare idea. Dolores, invece, cercherà di spacciare alcune banconote false tra i vicini mentre Hipolito riuscirà a ricongiungersi con Gracia in Svizzera.

Pubblicità

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che l'incendio dell'abitazione cubana di Maria e Gonzalo era stato provocato dal Mesia. Tra l'altro l'uomo sospetterà che Esperanza e Beltran siano sopravvissuti alle fiamme, dando ordine ad un suo complice di fare delle indagini a proposito.

Consuelo sospetta di Antolina

Allo stesso tempo, Antolina continuerà ad avvelenare la povera Elsa mentre Marcela e Consuelo faranno pace. In Svizzera, Gracia partorirà una splendida bambina per la felicità di Dolores.

Pubblicità

Consuelo si recherà dalla moglie di Isaac per convincere Elsa a venire via con lei. La nonna di Julieta, a questo punto, chiederà al dottore Zabaleta di sottoporla ad una visita accurata in quanto crede che sia stata avvelenata da Antolina. Infine Julieta farà in modo che tutti gli abitanti di Las Lagunas aiutino Severo nella lotta contro i Molero. Come continuerà la vicenda? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo diranno.