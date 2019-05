"Il Segreto" vedrà Elsa peggiorare ulteriormente nelle prossime puntate. Le anticipazioni dal 19 al 25 maggio raccontano la difficile e pesante situazione che la Laguna dovrà sopportare a causa della cattiveria di Antolina. Nell'episodio della soap andato in onda oggi, Isaac è stato sul punto di scoprire il folle piano della moglie, intenta ad adulterare il latte della sua rivale in amore con il sapone.

Consuelo e Marcela non hanno potuto fare a meno di notare le pessime condizioni di salute di Elsa, che a malapena si regge in piedi. Tuttavia, la Laguna ha cercato di tranquillizzare entrambe, attribuendo il suo malessere allo stress. Nel frattempo, Raimundo è stato costretto a rivelare a Mauricio il nascondiglio di Francisca che, a dispetto di chi la vorrebbe morta, si trova nelle segrete della Casona, in attesa che si calmino le acque. Fernando invece ha mostrato a Maria la foto di Emilia ed Alfonso in 'compagnia' dei loro rapitori, promettendole di fare di tutto per salvarli. Nelle puntate settimanali in onda su Canale 5, le diverse storyline non mancheranno di tenere con il fiato sospeso i milioni di telespettatori.

Il Segreto: Elsa molto malata nelle puntate dal 19 al 25 maggio su Canale 5

Il Segreto anticipazioni dal 19 al 25 maggio: sospetti e intrighi a Puente Viejo

Nelle prossime puntate 'Il Segreto' in onda su Canale 5, Elsa continuerà a far preoccupare i suoi cari. La ragazza non ha più forze e soffre di attacchi dolorosissimi al ventre. La Laguna non sa che tali crampi sono dovuti al sapone in scaglie che Antolina non manca di mettere nel suo latte, al fine di avvelenarla. Certe che Elsa menta sul suo reale stato di salute, Marcela e Consuelo si recheranno a casa di Antolina che, punta sul vivo, tratterà molto male entrambe, invitandole ad andarsene.

Elsa si arrabbierà molto con la sua rivale che, noncurante, le intimerà di tacere e di non permettersi di alzare la voce con lei. Dopo la discussione, la Laguna si sentirà talmente male da svenire. Antolina ne sarà felice, certa che il suo piano stia funzionando alla grande.

Elsa starà sempre più male nelle prossime puntate 'Il Segreto'

La perfidia di Antolina non conosce limiti. Preoccupata di essere scoperta, obbligherà la povera Elsa a presentarsi in piazza, così da tranquillizzare gli animi di chi crede che la stia trattando male.

Ormai, la Laguna si trova in un tunnel senza uscita, completamente in balia della biondina.

Intanto, Maria fruga tra le carte di Fernando, scoprendo qualcosa che la farà insospettire. Il Mesia, insieme a Mauricio e Raimundo, studia un piano per poter liberare i Castaneda, ancora alla mercè dei loro rapitori. Le anticipazioni 'Il Segreto' dal 19 al 25 maggio su Canale 5 si chiudono con l'ennesima crisi di Elsa che, uscita dietro obbligo di Antolina, si sentirà malissimo in piazza.