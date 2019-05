Le vicende de Il Segreto continuano ad emozionare i fan di Canale 5. Nelle puntate trasmesse dal 19 al 25 maggio, Marcela reagirà molto male dopo aver scoperto il piano di Isaac e Matias, mentre Fernando smaschererà Maria. Infine Gracia diventerà mamma.

Il Segreto: Marcela scopre il piano di Matias e Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 maggio, svelano che un falsario vorrà mettere sul mercato alcune banconote false, mentre Matias avrà paura che il piano per smascherare Antolina possa naufragare. La Laguna apparirà sempre più debole. Dall'altro canto, Severo studierà un modo per difendersi da Eustaquio Molero. Fernando capirà che Maria l'ha preso in giro dopo aver aperto il doppiofondo della cassaforte di Donna Francisca.

Il Segreto, trame dal 19 maggio: Gracia partorisce, Marcela delusa da Matias

Il Mesia comprenderà che il matrimonio tra la Castaneda e Gonzalo non era affatto in crisi. Di conseguenza, la giovane noterà un cambiamento nel comportamento dell'uomo. Isaac temerà per le condizioni precarie di Elsa, tanto da voler dare forfait al piano per incastrare Antolina. Allo stesso tempo, Marcela sarà arrabbiata con Matias, in quanto all'oscuro di quello che stava succedendo tra l'ex ancella e la Laguna.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina lascia Puente Viejo

La furba biondina convincerà Elsa a fare una passeggiata a Puente Viejo, mentre Fernando negherà di essere arrabbiato con Maria.

Onesimo e Paco penseranno di chiudere l'attività. Allo stesso tempo, la figlia di Emilia troverà alcuni bigliettini pieni di insulti tra gli oggetti personali dell'ex marito. Di conseguenza, la Castaneda chiederà un confronto con Raimundo per capire come agire nei confronti di Fernando. Nel frattempo Antolina abbandonerà Puente Viejo per qualche tempo, mentre Matias confesserà alla moglie che il furto alla locanda era soltanto una messa in scena per incastrare Antolina.

Fernando sospetta di Maria

Le trame de Il Segreto svelano che la figlia di Paco sarà molto delusa sia dal consorte che da Isaac e Consuelo. Intanto Julieta studierà un modo per far cambiare idea agli abitanti di Las Lagunas, mentre Paco e Onesimo non riusciranno a vendere la loro agenzia di pompe funebri. Allo stesso tempo Hipolito si recherà in Svizzera, dove riuscirà a trovare Gracia. Alla Casona, il Mesia riceverà una telefonata da un misterioso complice.

I telespettatori de Il Segreto scopriranno che è stato proprio lui a dare fuoco alla casa di Maria e Gonzalo a Cuba. In seguito, il Mesia sospetterà che Esperenza e Beltran siano ancora vivi, tanto da fare delle indagini.

Gracia diventa mamma

Elsa continuerà a stare sempre più male, tanto che Zabaleta vorrebbe ricoverarla in ospedale, mentre Marcela e Consuelo riusciranno a chiarirsi. Intanto Gracia partorirà una splendida bambina per la gioia del marito e della nonna Dolores.

Consuelo si recherà dalla Laguna. In questa occasione, la nonna di Julieta sospetterà che la giovane sia stata avvelenata dalla furba biondina, tanto da chiedere che venga sottoposta a delle analisi del sangue. Infine gli abitanti di Las Lagunas si ribelleranno contro i Molero. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo riveleranno.