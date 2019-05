Sorprendenti novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna. Se Severo avrà intenzione di costruire una bomba, Donna Francisca scoprirà che Fernando rimarrà a Puente Viejo insieme a Maria Elena. Infine Isaac apprenderà che Elsa è molto malata.

Il Segreto: Isaac ricatta Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, raccontano che Isaac scoprirà che la moglie potrebbe aver comprato una prigioniera per nuocere ad Elsa.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Severo vuole costruire una bomba, Elsa ha una grave malattia

Per tale ragione l'uomo correrà a casa di Antolina, dove le dirà di aver trovato le prove per incastrarla. Alla Villa, il Mesia e Maria Elena annunceranno di avere intenzione di rimanere a Puente Viejo una volta diventati marito e moglie. Lola, invece, porgerà le scuse a Prudencio per averlo trattato male, mentre Saul telefonerà a quest'ultimo.

Anticipazioni Il Segreto: Severo prepara una bomba

Severo ordinerà ad alcuni artificieri la costruzione di un ordigno esplosivo, in quanto ha intenzione di far saltare in aria il silo contenente il riso.

Antolina, invece, sarà costretta a ritirare la denuncia contro Elsa per adulterio se non vuole finire i suoi giorni in carcere. Allo stesso tempo, Prudencio accetterà di aiutare Severo alle spalle della Montenegro. In seguito, l'Ortega avrà un incontro con Lola per parlare dei loro problemi. All'emporio, Onesimo confesserà a Dolores di essersi innamorato della stessa donna che piace a Meliton.

Elsa è malata, Onesimo e Meliton innamorati di Saturna

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda a maggio, svelano che Fernando assicurerà la matrona di non avere secondi fini, mentre Antolina deciderà di abbandonare il borgo iberico.

Infatti consegnerà le chiavi dell'abitazione alla proprietaria dell'emporio. Onesimo e Meliton, intanto, si contenderanno l'amore della pescivendola Saturna, mentre il marito di Irene ordinerà ai suoi scagnozzi di prepararsi a far esplodere la bomba, sebbene voglia che non ci siano feriti. Elsa, invece, verrà liberata per la gioia di Isaac e tutti gli abitanti del borgo spagnolo. Peccato che le sue condizioni di salute mettano in allarme Consuelo, che riferirà tutto al Guerrero.

Quest'ultimo, a questo punto, scoprirà che la sua amata è affetta da una grave malattia, tanto da avere poco tempo da vivere.

Il piano di Severo potrebbe saltare a causa dell'arrivo di Adela e Irene sul posto mentre Marchena raggiungerà la Casona. Qui l'uomo confesserà alla matrona che Prudencio ha fatto un patto con Severo. Nel frattempo Adela e Irene daranno il benvenuto da Victoria Kent a Puente Viejo. Infine gli ospiti delle nozze di Maria Elena e Fernando arriveranno in chiesa.

Come avanzerà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.