L’appassionante e famoso sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” continua a riscuotere tanto successo. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, svelano che Elsa Laguna dopo essere stata torturata in prigione al tal punto da rischiare la vita per ordine di Antolina, verrà finalmente scagionata. Severo Santacruz invece sempre più convinto che nella sua rovina ci sia lo zampino di Francisca Montenegro, preparerà una terribile vendetta all’insaputa della moglie Irene Campuzano e dei suoi amici Carmelo e Adela.

Isaac ricatta Antolina, Severo vuole piazzare una bomba

Nelle puntate in onda in Spagna dal 6 al 10 maggio 2019, il sergente Meliton dirà ad Isaac la verità sulla situazione di Elsa in carcere, ovvero che la detenuta che l’ha aggredita è stata ingaggiata da Antolina. Il Guerrero minaccerà per l’ennesima volta la moglie, dicendole di avere le prove per dimostrare che Jesus è morto per mano sua. Antolina essendo a conoscenza che ad uccidere il fratello della Laguna è stato suo marito, sarà determinata a rovinarlo.

Fernando e Maria Elena annunceranno alla casona che si sposeranno a Puente Viejo. Francisca, in privato, confesserà di essere delusa dopo aver appreso che il Mesia e la sua fidanzata rimarranno nel quartiere iberico. Marchena consiglierà a Prudencio di parlare con Severo, invece Maria Elena deciderà di regalare a Fernando la villa in cui sarebbero dovuti andare a vivere Roberto e la Castaneda. Lola si scuserà con il minore degli Ortega per il suo comportamento imprevedibile.

Prudencio riceverà una chiamata da suo fratello, che gli chiederà di rimandare il debito del Santacruz al prossimo anno. Saturna verrà corteggiata sia da Onesimo e Meliton, mentre Severo darà ai dipendenti di Molero i materiali per costruire una bomba. Isaac ricatterà la moglie dicendole di ritirare la denuncia contro Elsa, altrimenti la consegnerà alla giustizia. Intanto quest’ultima chiederà al dottor Zabaleta di autorizzare le visite per lei, e lo ringrazierà per tutto ciò che ha fatto per proteggerla.

Prudencio comunicherà a Marchena di aver deciso di offrire una proroga per Severo, facendogli presente che Francisca non è al corrente di questo nuovo accordo. Il Santacruz sarà determinato a far esplodere una bomba, mentre Prudencio e Lola parleranno dei loro rispettivi problemi nella piazza di Puente Viejo. Onesimo confesserà a Dolores di temere che lo sceriffo si sia innamorato del nuovo pescivendolo, come lui.

Elsa esce dal carcere, Marchena è una spia di Francisca

La Montenegro, provocherà Fernando con l’intento di scoprire quali sono le sue vere intenzioni: quest’ultimo dirà alla matrona che la sua permanenza nel paese spagnolo non ha un doppio fine.

Il dottor Zabaleta comunicherà ad Isaac che può visitare Elsa, mentre Antolina dirà a Dolores di aver deciso di andarsene per sempre. Severo, dopo aver consegnato ai suoi complici tutto ciò che serve per portare al termine la sua vendetta, dirà al leader del gruppo Romualdo che non ci dovranno essere vittime. Elsa finalmente uscirà dal carcere e si scambierà un bacio con Isaac, dimenticando per un attimo il male subito. La Laguna, dopo essere tornata in libertà, farà ritorno in città e verrà accolta con un caloroso benvenuto. Prudencio rivelerà ad Irene di aver rimandato il rimborso del prestito che ha fatto a suo marito per non fargli lasciare la casa in cui vivono. La giornalista avrà una strana reazione, dato che dopo aver ascoltato le parole del minore degli Ortega, sarà sempre più angosciata. Severo non riuscirà a recarsi ad un appuntamento a causa dell’improvvisa apparizione di Irene e Adela. Marchena si presenterà alla villa di Francisca sorprendendo Mauricio. Consuelo dirà ad Isaac che c’è qualcosa che non va in Elsa: quest’ultima dirà al suo amato che morirà senza poter avere giustizia. Marchena si rivelerà essere una spia della Montenegro, dato che le darà delle importanti informazioni su Severo e Prudencio per poter smettere di lavorare per lei. Successivamente, quest’ultimo farà credere alla dark lady di essere stato pagato dal Santacruz. Infine arriveranno alla casona i primi ospiti dell’imminente matrimonio tra Fernando e Maria Elena: i nuovi arrivati faranno sentire a disagio Francisca, perché penseranno che sia la nonna del futuro sposo.