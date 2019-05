Nella casa del Grande Fratello Christan Imparato e Guendalina Canessa hanno riparlato della presunta omosessualità di Michael Terlizzi, figlio di Franco, ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Guendalina, ex moglie di Daniele Interrante, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia la scorsa puntata ed ha subito acceso gli animi, prima litigando con Francesca De André e poi gettando ombre sull'eterosessualità di Michael. Terlizzi ha già sofferto nelle passate puntate, in quanto Christian aveva pubblicamente ipotizzato che fosse interessato agli uomini.

Guendalina Canessa rivela che Michael Terlizzi del Grande Fratello è gay ma non ha il coraggio di rivelarlo

Guendalina ha riaperto il discorso confessando a Christian di essere certa che il figlio di Franco Terlizzi ha frequentato suoi amici che fanno parte dell'ambiente e quindi sa che è omosessuale. Nella casa, però, Michael ha spiegato che è solo un problema di chiusura di carattere, in quanto è nato con una malformazione al braccio e tende a nascondersi. Tesi che anche il padre Franco ha sostenuto nelle varie trasmissioni televisive. Il prossimo lunedì la padrona di casa, Barbara D'Urso, farà chiarezza ancora una volta sulla questione.

Pubblicità

Guendalina Canessa svela l'omosessualità di Michael Terlizzi

Guendalina Canessa ha rivelato a Christian Imparato, nel corso di una conversazione: 'Michael Terlizzi è stato con miei amici gay'. Non solo, questi amici in comune hanno spiegato alla Canessa che Michael ha terrore di fare coming out. Guendalina ha poi anticipato la discussione a Michael per mettere le mani avanti, in quanto in casa avevano promesso di non tornare più sull'argomento. Michael ha precisato che non ha nulla da nascondere e non è mai stato con un uomo.

Michael racconta la sua malformazione

Michael Terlizzi ha dovuto difendersi, in queste ultime settimane, dalle accuse di Christian Imparato di essere omosessuale e non volerlo rivelare per paura della reazione della famiglia. In casa ha spiegato ai suoi coinquilini che ha un carattere chiuso, non perché ha qualcosa da nascondere ma perché è affetto dalla nascita di una malformazione al braccio e questo lo ha portato a non essere molto socievole.

Pubblicità

Michael non ha mai accettato la malattia, in quanto il suo sogno è fare cinema e l'impossibilità di muovere bene il braccio potrebbe essere un impedimento. Christian Imparato e Guendalina Canessa, però, non credono molto alle giustificazioni di Terlizzi e pensano che non dichiara di essere gay per paura dell'opinione degli altri, in particolare di quella della sua famiglia. Il padre Franco, ha più volte ribadito nelle varie trasmissioni televisive che se il figlio fosse omosessuale non avrebbe nessun problema a riguardo.