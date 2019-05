Tra qualche settimana giungerà al termine anche quest'ultima edizione del trono classico di Uomini e donne, il famoso people show della rete Mediaset di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il percorso dei tronisti diviene sempre più arduo e anche molto confuso. Per i tre personaggi attualmente seduti sulla poltrona rossa è difficile scegliere la persona che maggiormente ha conquistato la loro mente, ma soprattutto il loro cuore.

Particolare è il percorso già avviato dall'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia, la quale appare ancora molto confusa sui suoi due pretendenti: Giulio Raselli e Manuel Galiano.

Uomini e donne, la Cavaglia vicino alla scelta: Manuel minacciato di morte su Instagram

Quest'ultimo si ritrova spesso a combattere contro il suo rivale per contendersi la bella Giulia. Nel corso del suo percorso televisivo, però, gran parte del pubblico sembrerebbe non essere a suo favore: di recente, infatti, ha ricevuto delle offese e anche molto gravi.

Uomini e Donne, il pubblico rema contro Manuel a favore di Giulio

Stando a ciò che si è visto in studio, Manuel si sta dando da fare per conquistare il cuore della Cavaglia. Quest'ultima, però, è ancora molto indecisa in quanto sia Manuel sia Giulio l'attraggono in egual modo, ma per caratteristiche differenti.

Pubblicità

Di recente è stato Raselli a rivolgere uno screzio nei confronti del suo giovanissimo rivale. Giulio aveva pubblicato uno scatto che lo ritraeva assieme alla tronista riportando la seguente descrizione: "Stiamo in silenzio". A seguito dell'immagine postata da Raselli, Manuel avrebbe reagito con una frecciatina nei confronti del corteggiatore. Galiano, infatti, aveva pubblicato un'Instagram stories che però è stato eliminata subito dopo. Grazie ad alcune fonti sul web è possibile riportare il contenuto della storia pubblicata da Manuel il cui messaggio è stato: "Per due follower in più tu ti venderesti anche tua sorella".

Manuel Galiano da solo contro il pubblico: minacciato di morte

La reazione di Galiano non è passata inosservata a vari utenti a favore di Giulio i quali hanno fatto presente la segnalazione senza esitare ad intervenire per difendere Raselli. Nel tentativo di difesa qualcuno si è lasciato sfuggire delle offese molto pesanti. Un utente ha addirittura minacciato di morte Manuel e tutti i suoi familiari. Le minacce ricevute non hanno lasciato Manuel indifferente il quale è intervenuto contro la violenza dell'utente che gli si è rivolto contro e lo ha fatto attraverso un lungo commento pubblicato sui social.

Pubblicità

Che tra i due ragazzi non scorra buon sangue è ormai palese, come volgerà a termine questa situazione? Non ci resta che attendere tutti i prossimi aggiornamenti.