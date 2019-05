Sorprendenti colpi di scena in arrivo nelle puntate de Il Segreto trasmesse dal 12 al 18 maggio su Canale 5. Antolina avvelenerà Elsa con del latte adulterato, mentre Julieta otterrà la separazione da Prudencio. Infine Onesimo e Paco vorrano aprire un'impresa di pompe funebri.

Il Segreto: Donna Francisca è viva?

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate che verranno trasmesse da domenica 12 a sabato 18 maggio, svelano che Mauricio confesserà al vecchio locandiere di conoscere l'identità della misteriosa Lei, nascosta nell'ecatombe della tenuta.

Il Segreto, trame al 18 maggio: Elsa sviene, Julieta ottiene l'annullamento delle nozze

I due presumibilmente stanno parlando di Donna Francisca. Antolina invece tratterà Elsa come una schiava, mentre Prudencio avrà paura che i soldi ricavati dalla vendita di alcuni terreni della Casona non siano sufficienti per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso. Allo stesso tempo, Marcela capirà che Consuelo è molto felice, tanto da volerci vedere più chiaro.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina avvelena Elsa

Elsa dirà ad Isaac di non aver trovato prove per incastrare Antolina, mentre Anacleto chiederà a Irene di scrivere un reportage su uno stabilimento termale.

Nel frattempo Antolina avvelenerà il latte di Elsa con delle scaglie di sapone. Poco dopo la donna comincerà a sentirsi sempre più male. All'emporio, Onesimo e Paco apriranno un'attività di pompe funebri. Un'idea che non sarà vista di buon occhio dai due locandieri, che cercheranno di far desistere il parente. Infine Maria riceverà un'immagine di Alfonso e Emilia da Fernando.

Trame Il Segreto: Julieta vuole aiutare il figlio di Pilar

Le trame de Il Segreto, in onda nella terza settimana di maggio, rivelano che Julieta si proporrà di aiutare il figlio di Pilar.

Allo stesso tempo, il comportamento di Matias e Consuelo desterà i dubbi di Marcela, mentre Elsa troverà una chiave negli oggetti di Antolina. L'attività di Paco e Onesimo partirà sotto una cattiva stella, visto che nessun abitante Puente Viejo morirà. A casa Guerrero, la Laguna scoprirà che la chiave appena trovata serve per aprire un portagioie. Peccato che la rivale ricomparirà all'improvviso insieme a Dolores.

La Uriarte e l'annullamento delle nozze

Irene comunicherà a Severo di non avere intenzione di scrivere un articolo dopo aver visto le condizioni disastrose in cui versa il centro termale.

Nel frattempo Paco e Onesimo avranno il loro primo cliente dopo la morte di un cittadino, mentre Elsa cadrà a terra priva di sensi dopo un'accesa discussione con la moglie di Isaac, la quale dimostrerà di essere felice dell'accaduto. Alla Casona, Prudencio dirà alla Uriarte che è una donna libera dopo l'arrivo dei documenti per l'annullamento delle nozze. Infine Fernando farà una scoperta interessante all'interno della cassaforte di Donna Francisca.

Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.