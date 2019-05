Incredibili colpi di scena attendono i telespettatori de Il Segreto. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 3 a sabato 8 giugno, Isaac deciderà di indagare sul passato di Elsa, mentre Antolina metterà in atto un diabolico piano dopo essere stata smascherata dal dottor Zabaleta. Infine Saul finirà in carcere per colpa di Lamberto.

Il Segreto: Isaac indaga su Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate trasmesse dal 3 all'8 giugno, svelano che Isaac farà delle indagini per scoprire se davvero Elsa era stata ricoverata in manicomio come svelato da Antolina. Intanto Severo informerà Eustaquio di non voler vendere i territori de Las Lagunas, mentre la Laguna sarà considerata una ladra dalla maggior parte degli abitanti di Puente Viejo. Allo stesso tempo, il Guerrero scoprirà che l'ex fidanzata era stata davvero ricoverata in un istituto psichiatrico in seguito alla morte di sua madre.

Il Segreto, trame fino all'8 giugno: Saul viene arrestato, Antolina cade dal burrone

Alla Casona, Fernando racconterà a Maria di non sapere dove sono nascosti Emilia e Alfonso, in quanto i farabutti non vogliono più avere niente a che fare con lui. La Castaneda inviterà il Mesia a fare delle ulteriori indagini.

Anticipazioni Il Segreto: Saul viene portato in carcere

Carmelo consegnerà a Saul un'arma da fuoco con cui difendersi da Molero e i suoi complici. Intanto Elsa inventerà delle scuse per giustificare la sua degenza in clinica con Isaac.

Lamberto si recherà alla locanda di Matias e Marcela, dove inizierà a provocare Julieta insieme ad alcuni suoi scagnozzi. Nel frattempo, la Laguna farà arrabbiare moltissimo il falegname dopo aver insinuato che la gravidanza di Antolina non è vera. A tal proposito, quest'ultima scoprirà che la sua gravidanza è a rischio dopo una visita da parte del dottor Zabaleta. Lamberto denuncerà l'Ortega per porto d'arma abusivo, tanto da venire arrestato dopo essersi costituito volontariamente a Meliton.

Il dottor Zabaleta smaschera Antolina

Le trame de Il Segreto fino all'8 giugno rivelano che Zabaleta dirà ad Antolina che non è incinta di sei mesi, in quanto ha tutti i sintomi tipici del primo trimestre di gestazione. Il medico non cadrà nel tranello della giovane. Poco dopo Saul uscirà di prigione, mentre Prudencio gli consegnerà i documenti comprovanti lo scioglimento del matrimonio con Julieta da parte della Sacra Rota.

Il diabolico piano della moglie di Isaac

Antolina si recherà con Elsa nei pressi di un dirupo in occasione della Festa di Santa Lucia.

Qui la furba biondina si lancerà nel burrone, facendo credere che sia stata spinta dalla Laguna. La moglie di Isaac, nonostante questo volo, non riuscirà a porre a termine la sua gravidanza. Il Guerrero, a questo punto, raggiungerà la Laguna alla locanda dove l'accuserà di essere un'assassina. Alla Casona, Fernando non riuscirà a convincere i sequestratori a liberare i coniugi Castaneda. Fortunatamente questi ultimi si metteranno in contatto telefonico con lui.

Saul e Julieta chiederanno a Don Berengario di celebrare il loro matrimonio. Infine Dolores si arrabbierà con Hipolito quando lo vedrà tornare a casa senza Gracia. Come avanzerà la storia? Lo riveleranno le nuove anticipazioni de Il Segreto.