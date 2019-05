Belle notizie per i fans de Il Segreto, la soap opera più famosa della tv italiana. Nelle prossime puntate, Saul e Julieta, una delle coppie più amate dai telespettatori di Canale 5, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore dopo aver superato parecchi ostacoli.

Il Segreto: Julieta viene rapita

Le anticipazioni de Il Segreto, relative ai nuovi episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano le nozze tra Saul e Julieta. Ma prima del giorno fatidico, i due giovani saranno messi in crisi dal perfido Eustaquio Molero, il proprietario della miniera in contrasto con Severo Santacruz. Proprio quest'ultimo organizzerà una terribile vendetta nei confronti della Uriarte. Per tale ragione Mauricio e Prudencio sequestreranno la ragazza prima del suo arrivo in chiesa.

Il Segreto, trame: Julieta e Saul diventano marito e moglie

Un modo per impedire ad Eustaquio ed a Lamberto di portare a termine il loro diabolico piano. Nel frattempo Saul scoprirà che l'amata è tenuta nascosta in un capanno isolato dopo aver seguito suo fratello ed il capomastro.

Saul salva la vita di Prudencio

Durante il salvataggio, Lamberto sparerà un colpo di pistola a Prudencio, il quale resterà tra la vita e la morte per molti giorni. Per tale ragione l'Ortega sarà costretto a donargli parte del suo sangue.

Il giovane, grazie al gesto altruista del fratello si riprenderà brillantemente dall'intervento. Tuttavia i guai non saranno finiti, in quanto Eustaquio farà uscire suo figlio di galera in breve tempo grazie a delle conoscenze nel ramo. Saul e l'amata, a questo punto, temeranno nuovamente di essere uccisi dai loro nemici. Per questo motivo Carmelo inviterà i due giovani ad organizzare il matrimonio entro le 24 ore.

Anticipazioni Il Segreto: il matrimonio della Uriarte e Saul

Stando alle trame de Il Segreto trasmesse nelle prossime settimane, svelano che Saul e Julieta riusciranno finalmente a diventare marito e moglie davanti a Dio e gli uomini.

Una romantica cerimonia che sarà celebrata da Don Berengario alla presenza di Maria, Raimundo e Fernando Mesia mentre Donna Francisca e Prudencio eviteranno di partecipare per motivi diversi. La Montenegro, infatti, sottolineerà che Saul ha commesso l'errore più grande della sua vita a sposarsi con Julieta. Dall'altro canto, il medico non permetterà all'Ortega di alzarsi dal letto dopo lo sparo preso in pieno petto.

La prima notte di nozze dei coniugi Ortega

Tuttavia lo sposalizio avrà attimi di tensione, in quanto Severo e Carmelo crederanno che Eustaquio voglia far del male ai novelli sposi dopo aver udito il rumore di alcuni petardi sul sagrato della chiesa.

Dopodiché i festeggiamenti si sposteranno nella locanda di Matias e Marcela dove le guardie, ingaggiate da Mauricio e Severo, faranno in modo che tutto prosegua liscio. Infine gli sposi trascorreranno la prima notte di nozze nel loro nido d'amore preso in affitto grazie ai soldi regalati da Irene e Adela. Possiamo anticipare che la felicità di Julieta subirà un grosso colpo di scena. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.