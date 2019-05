GF, Enrico Contarin incontra i genitori: scoppia l'ironia del web per il dialetto veneto.

L'ottava puntata del Grande Fratello 16 ha riservato tantissime emozioni e colpi di scena, ai tanti telespettatori sintonizzati su Canale 5. Nel corso della diretta alcuni concorrenti hanno ricevuto delle sorprese dai loro parenti: parliamo di Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro ed Enrico Contarin.

In particolare quest'ultimo ha divertito e fatto emozionare proprio tutti.

Enrico da sempre ha confessato di non aver un rapporto molto aperto con suo padre, mentre con la mamma le cose sembrano andare meglio. I due spesso si confidano e si danno dei consigli. Nonostante questo, Contarin ha sempre parlato bene dei suoi genitori e li ha sempre ringraziati per tutto quello che ha riceveuto.

Enrico ritrova i genitori

Durante l'ottava puntata del reality-show, il gieffino ha potuto finalmente riabbracciare i suoi genitori.

L'incontro tra Enrico, la mamma ed il papà è stato davvero commuovente. Contarin a causa di alcuni problemi di salute ha deciso di lasciare Milano per fare ritorno al suo paese, in modo da poter dare un aiuto con il negozio di famiglia.

La mamma di Enrico ha incoraggiato suo figlio ad andare sempre avanti e di liberarsi dalla convinzione di doversi sdebitare con loro: "Bravo, bravo. Sempre avanti, ti guardiamo sempre. Anche papà non sta più in negozio, per vederti.

Siamo orgogliosi di te".

Il gieffino d'altro canto ha replicato alle parole della madre, rammaricandosi di non riuscirli a salutare qualche volta. Per Enrico il fatto che i suoi genitori siano arrivati a Roma per lui è stata una grande prova d'amore. "Non hanno mai fatto un giorno di ferie in vita loro. Lo hanno vinto loro il GF".

#GF16 È come se avessero parlato una lingua straniera nn ho capito na mazza ma sto piangendo lo stesso!!!!😭😭 — Fairy_Ringil (@Fairy_Ringil) 27 maggio 2019

L'incontro della famiglia Contarin, oltre ad essere emozionante ha preso una piega davvero divertente.

Da parte della conduttrice e del web non è mancata l'ironia del caso. Barbara D'Urso ha fatto notare di non aver capito nulla del dialogo, poiché i tre protagonisti hanno parlato in dialetto veneto e non in lingua italiana.

Su Twitter non è mancata l'ironia dei telespettatori. Un utente in modo divertito ha detto di aver sentito una lingua straniera, un altro invece, ha ringraziato di essere nata in Veneto.

Per una volta essere veneta è servito a qualcosa #GF16 — S 🐆 (@rednymphet) 27 maggio 2019

Il messaggio di Enrico alle ragazze

Enrico Contarin nel corso della sua avventura all'interno del Casa del Grande Fratello ha parlato dei problemi di salute di sua mamma.

Da quello che è emerso dal racconto del gieffino, la mamma ha avuto dei problemi al seno. A tal proposito il concorrente ha lanciato un'importante messaggio, a tutte le ragazze che spesso si sottopongono a degli interventi di chirurgia estetica: "Ma di cosa state parlando ragazze? Sono altri i motivi per cui bisogna operarsi". Attualmente Enrico grazie alla sua simpatia, risulta essere un probabile finalista.