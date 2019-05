Sono cominciate le grandi manovre tra le principali aziende televisive in vista della prossima stagione autunnale. In casa Mediaset, in questi ultimi tempi, si sta lavorando ad una serie di cambiamenti volti a rilanciare programmi che quest'anno sono andati un po' a rilento, ma anche ad assicurarsi delle conduttrici in grado di guidare il ritorno sul piccolo schermo di format che erano stati archiviati ormai da tempo e che si apprestano a rientrare in versioni del tutto nuove e aggiornate.

Pubblicità

Pubblicità

Su tutti, nella "stanza dei bottoni" della società di Cologno Monzese riecheggerebbe il nome di Barbara D'Urso. La presentatrice napoletana (punta di diamante di Canale 5 insieme a Maria De Filippi) dopo aver occupato gran parte del palinsesto di questa stagione televisiva tra "Domenica Live", "La Dottoressa Giò", "Live-Non è la D'Urso", "Pomeriggio 5" e "Grande Fratello", presto potrebbe essere al timone di un'altra trasmissione molto nota al grande pubblico.

Barbara D'Urso sarebbe in pole per la conduzione del GF Vip 4 - superguidatv.it

Si tratta del GF Vip che, dopo aver avuto come padrona di casa Ilary Blasi, si appresta ad essere sottoposto ad un profondo restyling.

Infatti la terza edizione è stata a dir poco deludente e, per questo motivo, dopo l'addio di Ilary Blasi i dirigenti di Mediaset hanno deciso di affidarsi ad una vera e propria sicurezza in fatto di ascolti Tv soddisfacenti, ovvero Barbara D'Urso. Qualora quest'ultima dovesse accettare di lanciarsi in questa nuova sfida professionale, però, potrebbe essere costretta a rinunciare ad una delle sue storiche trasmissioni per motivi di tempo, e attualmente la principale indiziata alla chiusura sarebbe "Domenica Live".

Pubblicità

Anche sotto il profilo economico, l'azienda del Biscione preferirebbe convogliare sponsor ed introiti pubblicitari su "Live-Non è la D'Urso", siccome la prima serata di solito garantisce delle entrate più cospicue. Al posto del contenitore domenicale di Canale 5 potrebbe esserci la soap "Il Segreto" con una puntata più lunga, ma attenzione anche a Uomini e Donne che potrebbe dunque esordire nella fascia pomeridiana dell'ultimo giorno della settimana.

Alessia Marcuzzi potrebbe condurre Temptation Island Vip

Novità in arrivo dovrebbero esserci anche per Alessia Marcuzzi. Tenendo conto delle ultime due stagioni poco felici dell'Isola dei Famosi - tra dati Auditel costantemente in calo e scandali incontrollati che sono andati ben oltre l'ambito televisivo - Mediaset avrebbe deciso di archiviare il reality show che addirittura potrebbe rientrare su Raidue "tra le braccia" della sua presentatrice storica, Simona Ventura.

Pubblicità

Tornando alla Marcuzzi, pare che il suo obiettivo fosse il Grande Fratello Vip, almeno fino a quando a Cologno Monzese non hanno cominciato a virare verso Barbara D'Urso per questo programma.

Di conseguenza, ad oggi la presentatrice romana sarebbe in pole-position per la conduzione di Temptation Island Vip, anche se sullo sfondo ci sarebbe la candidatura di Belen Rodriguez. Per la 46enne capitolina potrebbe arrivare anche il rinato "Music Farm", essendo già avvezza a programmi di questo tipo, avendo nel suo curriculum già il Summer Festival dal 2013 al 2017.

Pubblicità

In questo caso, però, la corsa sarebbe con Ilary Blasi, che da parte sua sarebbe onorata di diventare la nuova star di "Giochi senza frontiere", il leggendario format di sfide estive che manca dalla televisione da vent'anni, dal settembre del 1999.

Insomma, sembra proprio che durante la prossima stagione televisiva tra i programmi di Mediaset assisteremo ad un vero e proprio "valzer delle presentatrici", e solo il responso dell'Auditel potrà dire se le scelte effettuate saranno state vincenti o meno.