Grandi colpi di scena arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, che verranno trasmesse da lunedì 27 al 31 maggio in Spagna. Se Elsa troverà i soldi per effettuare l'intervento chirurgico, Lola e Prudencio si baceranno per la prima volta. Peccato che, dietro a tutto questo, ci sia lo zampino di Donna Francisca.

Il Segreto: il ritorno di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda la prossima settimana nella penisola iberica, raccontano che il vecchio locandiere impedirà alla moglie e al Godoy di eliminare Severo.

Proprio il Santacruz si recherà al silo per trovare la prove da usare contro la Montenegro, rea di aver ucciso i suoi artificieri. Nel frattempo, a Puente Viejo giungerà Antolina, la quale offrirà una somma cospicua di denaro per salvare la vita ad Elsa. Alla Casona, Maria sarà sempre più soggiogata da Fernando Mesia mentre Prudencio scoprirà Lola in un lago di lacrime.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio bacia Lola

Matias riuscirà a riportare alla calma Isaac, in evidente stato di alterazione dopo l'arrivo della moglie.

Il Segreto, trame iberiche: Lola seduce Prudencio su ordine di Donna Francisca

Alla Villa, Donna Francisca chiederà se quell'impronta ritrovata dalle autorità appartenga al latifondista. Dall'altro canto, Carmelo organizzerà un piano per scambiare quelle appartenute al marito di Irene prima che abbia dei seri grattacapi. In enoteca, Lola rivelerà a Prudencio che sua sorella ha intenzione di sposare il suo ex fidanzato, che, tra l'altro, vuole la restituzione del gioiello d'oro che porta al collo. L'Ortega approfitterà di questo delicato momento per stampare un bacio sulle labbra della giovane.

Infine Maria (Loreto Mauleon) rimprovererà Donna Francisca di avere impedito ad Irene e Adela di farle una visita, tanto da prendersela con il prete ed il Mesia.

Severo è innocente

Le trame iberiche de Il Segreto, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Mauricio si impossesserà delle impronte prima di Leal e Severo. Nel frattempo, Lola rivelerà di essersi innamorata di Prudencio, che, a sua volta, confesserà i suoi patemi d'animo a Matias (Ivan Montes).

Allo stesso tempo, Elsa (Alejandra Meco) non crederà alla redenzione della furba biondina mentre l'Ulloa Senior rimprovererà la consorte di isolare sempre di più la figlioccia.

Carmelo e la moglie saranno accusati di essere dei pericolosi rivoluzionari dal sindaco di Belmonte, tanto da gettare nel panico la Campuzano. A tal proposito, la donna scoprirà che suo marito è innocente da una rivelazione dal sergente Cifuentes. Peccato che la matrona abbia trovato delle prove per la sua colpevolezza.

Lola, invece, chiederà a Prudencio (Jose Milan) alcune informazioni sulla vita della Montenegro. L'Ortega, a questo punto, le suggerirà di stare alla larga dalla nobildonna.

Lola è al servizio di Donna Francisca

Il Mesia rivelerà a Maria di aver contattato un noto professore per aiutarla a recuperare l'uso delle gambe. Irene, invece, apprenderà che il sindaco di Belmonte è un dongiovanni, tanto da avere due amanti nonostante sia sposato. Di conseguenza, la donna deciderà di dare in pasto questo gossip alla stampa per rovinargli la reputazione.

Severo (Chico Garcia), invece, scoprirà che la matrona vuole vendicarsi di lui dopo un confronto con l'Ulloa. Dall'altro canto, Donna Francisca ordinerà a Lola di sedurre Prudencio per un suo sporco fine.