Chi sarà il primo tronista di Uomini e donne a scegliere? A rispondere a questa domanda che si stanno facendo in tanti da diversi giorni, è stato "Vicolo delle News" alcune ore fa. Stando a quello che si legge sul popolare blog, la prima protagonista del Trono Classico a prendere la sua decisione finale, dovrebbe essere Giulia. L'ordine in cui avverranno le scelte in diretta corrisponderebbe a quello cronologico in cui sarebbero stati registrati i weekend in villa: dopo la torinese, dovrebbe toccare ad Andrea Zelletta il 30 maggio e ad Angela Nasti il 31.

Pubblicità

Pubblicità

Giulia forse la prima a fare la scelta: l'indiscrezione del web

Dopo aver avuto la conferma ufficiale che le ultime tre puntate di Uomini e Donne saranno in diretta, non ci resta che scoprire quale sarà l'ordine cronologico con il quale i tronisti saranno chiamati a prendere una decisione finale tra i loro corteggiatori.

A riportare un'interessante anticipazione a riguardo, è stato il blog "Vicolo delle News": nelle ultime ore, infatti, sul web ha iniziato ad impazzare il Gossip secondo il quale la prima a scegliere sarà Giulia Cavaglia. Stando alle indiscrezioni che sono arrivate all'orecchio di chi scrive per queste sito, la puntata del Trono Classico di mercoledì 29 maggio dovrebbe essere dedicata alla bella torinese: chi preferirà tra Giulio Raselli e Manuel Galiano?

U&D, l'ordine delle scelte: Giulia il 29, Andrea il 30 e Angela il 31 maggio (RUMORS).

In rete, inoltre, si legge anche che il secondo protagonista di U&D a fare la sua scelta dovrebbe essere Andrea Zelletta (giovedì 30 maggio), mentre a chiudere la stagione 2018/2019 del dating-show dovrebbe essere Angela Nasti (venerdì 31 maggio). Quello che sostiene il blog appena citato, è che la redazione avrebbe deciso di rispettare l'ordine con il quale sono stati registrati i weekend in villa dei tre tronisti: ovvero prima Giulia, poi Andrea e infine Angela.

Pubblicità

Angela tra Luca e Alessio, Andrea tra Klaudia e Natalia

Qualora le cose dovessero andare realmente come ha anticipato "Vicolo delle News" in queste ore, vorrebbe dire che il pubblico assisterà alla scelta di Giulia Cavaglia il 29 maggio: la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda in diretta su Canale 5 tra 4 giorni, dovrebbe essere interamente dedicata alla decisione della torinese tra Giulio Raselli e Manuel Galiano.

Il giorno dopo, dovrebbe toccare al contestato Andrea Zelletta: il tarantino, infatti, dovrà comunicare a Klaudia e Natalia chi di loro ha conquistato il suo cuore dopo oltre 5 mesi di conoscenza e corteggiamento davanti alle telecamere.

A chiudere la stagione del Trono Classico, dovrebbe essere la bella Angela Nasti: la 20enne, infatti, è chiamata a decidere chi tra Alessio Campoli e Luca Daffrè sarà il suo nuovo fidanzato. Secondo gli affezionati spettatori di Uomini e Donne, a spuntarla alla fine saranno: Giulio, Natalia e Luca. Avremo delle sorprese tra il 29 e il 31 maggio prossimo?