Le vicende de Il Segreto continueranno ad emozionare i fans italiani. Nelle puntate spagnole dal 27 al 31 maggio, Elsa e Isaac assisteranno al ritorno di Antolina mentre Raimundo prenderà le difese di Severo contro Donna Francisca. Infine scatterà il bacio tra Lola e Prudencio.

Il Segreto: il ritorno di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna dal 27 al 31 maggio svelano che Raimundo impedirà a Donna Francisca e Mauricio di uccidere Severo.

Proprio quest'ultimo deciderà di recarsi al silo per trovare delle prove. Il Santacruz, infatti, riterrà che dietro la morte dei suoi artificieri ci sia la mano della Montenegro. Nel frattempo le guardie civili riusciranno a trovare un'impronta vicino al luogo dell'esplosione mentre Puente Viejo riuscirà a racimolare mille peseta per l'operazione di Elsa. Una gioia che sarà rovinata dall'arrivo di Antolina nel borgo. Maria, invece, dipenderà sempre di più da Fernando. Dall'altro canto, Prudencio troverà Lola a piangere a dirotto.

Il Segreto, trame spagnole: Raimundo salva Severo, Antolina torna a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio e Lola si baciano

Isaac dimostrerà di essere molto arrabbiato del ritorno di Antolina. Solo Matias riuscirà a calmarlo. La furba biondina, infatti, apprenderà della colletta per salvare Elsa, tanto da decidere di consegnare i soldi rubati al marito. Alla Casona, Donna Francisca vorrà sapere se l'impronta ritrovata dalle guardie civili corrisponde a quella del marito di Irene. Nel frattempo Carmelo deciderà di scambiare le presunte impronte del suo amico prima che finisca nei guai.

Lola, invece, confesserà a Prudencio, che sua sorella sta per sposarsi con il suo ex fidanzato, tanto da voler indietro la croce d'oro che porta al collo. Il giovane Ortega, a questo punto, finirà per baciare la ragazza per tirarle su il morale. Alla Casona, Maria si dimostrerà arrabbiata con la Montenegro per aver impedito ad Irene e Adela di farle visita. Infine la Castaneda sembrerà non reagire alla paralisi, tanto da sbattere Don Berengario e Fernando fuori dalla stanza.

La moglie di Isaac vuole aiutare la Laguna

Stando alle trame spagnole de Il Segreto si evince che Carmelo e l'amico organizzeranno un piano per entrare in possesso delle impronte, se Mauricio non li anticipasse. Lola, invece, dirà a Marcela di sentire le farfalle nello stomaco dopo aver bacio l'Ortega. Nel frattempo Isaac cercherà di convincere Elsa ad accettare i soldi dell'ex moglie. Proprio quest'ultima si recherà alla locanda, dove rivelerà di avere intenzione di aiutare la Laguna finanziariamente.

Allo stesso tempo, Raimundo accuserà la moglie di stare allontanando la nipote dai suoi amici. Dall'altro canto, la matrona chiederà al marito di confrontare l'impronta di Severo con quella che ha recuperato Mauricio.

Maria vuole indagare sull'attentato

Irene sarà preoccupata per Carmelo e Adela definiti pericolosi rivoluzionari dal sindaco di Belmonte. Nel frattempo il sergente Cifuentes comunicherà che Severo è innocente visto la non corrispondenza delle impronte.

Peccato che alla Casona, Donna Francisca sia del parere contrario. All'enoteca, Prudencio e Lola dimostreranno una certa attrazione. In questa occasione, la ragazza chiederà al giovane Ortega informazioni sulla Montenegro. Il fratello di Saul, a questo punto, le rivelerà di stare molto attenta in quanto è molto pericolosa. Intanto Maria chiederà a Donna Francisca informazioni sulla bomba che ha ucciso Maria Elena al suo matrimonio. Inoltre scoprirà che il Mesia ha contatto un luminare per farla visitare.

Raimundo mette in guardia Severo

Fernando confesserà a Maria che è ormai diventata la sua ragione di vita dopo la morte di sua moglie. Una dichiarazione che susciterà le perplessità di Matias e Marcela. Elsa, invece, dimostrerà di non fidarsi di Antolina, la quale manipolerà Dolores a suo piacimento. Allo stesso tempo, Irene scoprirà che il sindaco di Belmonte ha due amanti e figli, sebbene sia sposato. Per tale ragione deciderà di rendere pubblicata la sua vita privata pur di salvare Adela ed il sindaco. Raimundo, nel frattempo, si recherà a trovare Severo, al quale gli confiderà le intenzioni bellicose della moglie. Infine i telespettatori apprenderanno che la matrona ha ordinato a Lola di sedurre Prudencio per un suo losco piano. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.