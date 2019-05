Le anticipazioni di Beautiful riguardo gli episodi in onda da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno su Canale 5 vedono ancora tensioni tra Hope e Steffy, nonostante la giovane Forrester abbia deciso di allontanarsi per sempre da Liam, dopo aver scoperto il tradimento. Certa di volersi rifare una vita, Steffy si concentrerà sulla piccola Kelly e sulla gestione delle quote aziendali concesse da Bill. Nel frattempo, lo strano comportamento di Zoe insospettirà Emma, certa che la stagista abbia una simpatia per Xander, l'uomo che ama e che non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. Inoltre, Kate e Thorne passeranno molto tempo insieme, dando il via ad una relazione che potrebbe avere conseguenze non proprio positive.

Gelosie e avvicinamenti sospetti nelle puntate settimanali di Beautiful

Negli episodi di Beautiful in onda dal 26 maggio all'1 giugno su Canale 5, la relazione tra Zoe e Xander si farà sempre più stretta. La stagista, devastata per la morte del suo adorato gatto, ha chiamato il ragazzo nel suo appartamento. Tra i due c'è stato un lungo abbraccio, finito poi con un dolce bacio sulle labbra. Nella puntata di domani, Xander e Zoe si lasceranno andare ad un altro, passionale bacio che lascerà il giovane pieno di dubbi nei confronti di Emma.

Beautiful, episodi da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno

Nel frattempo, Ridge è ancora convinto che Steffy abbia fatto una scelta sbagliata nel concedere a Liam il benestare per sposare Hope. Il Forrester tuttavia rispetterà la figlia, ribadendole di essere orgoglioso di lei e del suo nobile gesto. Steffy però rifletterà sulle parole di suo padre e comincerà a provare di nuovo una certa gelosia nei confronti di Hope.

La nuova idea di Steffy e l'avvicinamento di Katie e Thorne

Le anticipazioni di Beautiful proseguono con la determinazione di Steffy, che si impegnerà a rendere la Forrester Creations un'azienda volta al rispetto delle donne.

Nello stesso tempo, si farà coraggio, annunciando ai suoi famigliari la rottura definitiva con Liam. Il giovane imprenditore assicurerà a Steffy di essere sempre presente per la piccola Kelly, ringraziandola per il suo maturo comportamento.

Katie e Sally si incontreranno per un aperitivo e avranno occasione di esprimere le loro opinioni su quanto accaduto tra Liam e Steffy. Nel frattempo, si accende la fiamma tra Katie e Thorne, sul punto di fare l'amore dopo una romantica serata.

Peccato che a rovinare il momento ci sia l'arrivo di Bill con il piccolo Will, desideroso di passare del tempo con sua madre. Infine Hope, al settimo cielo per il matrimonio, ha la brillante idea di invitare Steffy alla cerimonia, lasciandola alquanto destabilizzata. Come reagirà la stilista? Si saprà con le prossime anticipazioni di Beautiful.