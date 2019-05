Prudencio sarà al centro dei nuovi episodi de "Il Segreto" che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il fratello di Saul, infatti, verserà in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola destinato a Julieta.

La scomparsa di Julieta

Le anticipazioni de "Il Segreto" relative alle puntate attese prossimamente su Canale 5 (al momento non sono ancora state comunicate le date) si soffermano sul sequestro di Julieta (Claudia Galan).

Il Segreto anticipazioni: Julieta rapita, Prudencio le salverà la vita.

La Uriarte, infatti, scomparirà nel nulla a poche ore dalle nozze con Saul. I telespettatori scopriranno che la ragazza verrà sequestrata e nascosta all'interno di una casa abbandonata nei pressi di Puente Viejo. In questa circostanza, la nipote di Consuelo dimostrerà di aver scoperto l'identità dei rapitori, ai quali dirà di essere disposta a smettere di mangiare e bere finché non le permetteranno di tornare a casa.

Il Segreto: Raimundo e Prudencio rapiscono Julieta

I fan de "Il Segreto" apprenderanno che i sequestratori sono Prudencio (Josè Milan) e Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), i quali impediranno alla giovane di recarsi in chiesa in occasione del suo matrimonio con Saul.

Godoy rivelerà alla giovane di essere diventato complice di Prudencio solo per salvarle la vita, anche se la Uriarte non comprenderà appieno il discorso del capomastro.

Anticipazioni Il Segreto: Saul ritrova la sua amata, i Molero arrestati

Le trame de "Il Segreto" riportano che Saul potrà riabbracciare Julieta dopo aver scoperto il luogo in cui è prigioniera pedinando Ortega e Mauricio. Qui purtroppo verranno sorpresi da Eustaquio e dal figlio Lamberto Molero, i quali cominceranno a sparare dei colpi di fucile verso il capanno.

I promessi sposi, resisi conto di essere finiti nel mirino dei due uomini a causa dei rancori maturati verso Severo, decideranno di fuggire finché non saranno salvati dall'intervento provvidenziale della guardia civile allertata da Carmelo Leal (Raul Pena).

Nel frattempo sul posto giungeranno anche Prudencio e Mauricio, i quali confesseranno di aver organizzato il rapimento di Julieta per proteggerla da Lamberto. Infatti si scoprirà che il figlio di Molero aveva pedinato Saul con l'intento di uccidere Julieta per vendicarsi di una lite scoppiata alla locanda di Matias e Marcela.

Prudencio salva la vita alla Uriarte

Ma i colpi di scena non finiranno qui. Lamberto, dopo essere riuscito a disarmare un agente della guardia civile, riuscirà a sparare un colpo contro Julieta. A questo punto sarà Prudencio a fare da scudo alla Uriarte, rimanendo ferito in pieno petto. E così fin da subito le sue condizioni di salute risulteranno precarie, con il dottor Zabaleta che comincerà a temere per la sua vita.