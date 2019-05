Le storie della serie televisiva iberica “Una Vita” continuano a lasciare con il fiato sospeso i fan. Nelle puntate che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 i prossimi giorni, l’improvviso decesso di Martin Enraje non provocherà nessuna sofferenza alla moglie Casilda Escolano. Quest’ultima dopo essere stata colpita alla testa durante la manifestazione degli operai rivoltosi contro i borghesi, perderà i sensi. La domestica non appena si risveglierà farà i conti con una strana amnesia, al tal punto da credere di non aver mai contratto un matrimonio.

Trame Una Vita: la disperazione di Casilda dopo aver ricordato il decesso del marito

Casilda fortunatamente recupererà la memoria, e si lascerà andare ad una profonda crisi di pianto dopo aver ripensato all’assassinio della sua dolce metà.

La morte di Martin, Casilda perde la memoria

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia a breve, ci dicono che durante la rivolta degli operai del giacimento d’oro di Ramon e Rosina, perderà la vita Martin Enraje. L’ex garzone verrà colpito da una pallottola al posto di Diego Alday, che sarebbe dovuto morire su ordine di Ursula Dicenta.

Casilda dopo aver detto addio al marito non si dispererà per la grave perdita, per essere stata ferita per errore da alcuni militari alla nuca durante la protesta dei ribelli. Le domestiche si prenderanno subito cura della Escolano facendola visitare dal medico, che deciderà di somministrarle dei calmanti non appena riprenderà conoscenza. La situazione si metterà male, dato che Casilda oltre a non prendere parte al funerale del consorte, non si risveglierà facendo allarmare Fabiana, Lolita, Rosina, e Leonor.

Quest’ultima in particolar modo sapendo cosa significata rimanere vedova, si preoccuperà per come possa reagire la sua amica quando verrà a conoscenza del decesso del marito. Il presentimento della figlia della Rubio non avrà riscontro, dato che Casilda dopo aver riaperto gli occhi non ricorderà di essere stata sposata, nemmeno quando la moglie di Liberto cercherà di farle tornare la memoria.

La Escolano ricorda di aver perso il marito, il ritorno di Jacinto

La Escolano dopo aver ribadito di non avere un marito, indosserà degli abiti da lutto e si farà accompagnare al cimitero con l’intento di mettere fine ai pettegolezzi sul suo conto.

A quel punto Casilda tornerà a lavorare per gli Hildago, pretendendo addirittura di essere pagata il doppio, dopo aver ricordato che Rosina le ha detto una menzogna riguardo alla sua paga. In seguito ci sarà una clamorosa svolta, dato che la Escolano non appena Lolita le farà vedere un indumento che era solito indossare il suo defunto marito Martin, recupererà la memoria. Per Casilda sarà un forte colpo al cuore, quando verrà a conoscenza di essersi dimenticata del suo amato, poiché si chiederà come sia potuto accadere.

A supportare la vedova ci penserà anche il cugino Jacinto, che dopo aver appreso la morte di Martin, farà subito ritorno ad Acacias 38 per supportare la parente.