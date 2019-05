Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola seguita da milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate, in onda tra qualche settimana, svelano che Julieta scomparirà nel nulla proprio al momento di coronare il suo sogno d'amore con Saul.

Il Segreto: Julieta riceve delle minacce

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane svelano che Julieta (Claudia Galan) sarà protagonista di un colpo di scena a pochi ore dalle nozze con Saul (Ruben Bernal).

Il Segreto, trame: Julieta rapita a poche ore dal matrimonio con Saul

Tutto comincerà quando Prudencio concederà l'annullamento delle nozze alla Uriarte. Quest'ultima, a questo punto, si sentirà libera di celebrare il più velocemente possibile il sacramento con la complicità della sue amiche, Adela, Fe e Irene. Peccato che cominceranno ad arrivare delle lettere intimidatorie che desteranno la preoccupazione della promessa sposa.

Saul e l'amata sospettano di Prudencio

Timori che aumenteranno quando l'amata di Saul avrà l'impressione di essere seguita da qualcuno e ritroverà il suo bellissimo scialle macchiato di pece.

Pubblicità

Inoltre troverà il suo abito da sposa ridotto in mille brandelli. Per tale ragione crederà che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Eustaquio Moero, ancora in ostilità con Severo per i territori de Las Lagunas. Poi concentrerà i sospetti perfino su Prudencio (Jose Milan) temendo che abbia cambiato idea nonostante l'annullamento delle nozze. A questo punto Saul deciderà di avere un confronto con il fratello. Peccato che quest'ultimo respinga vivamente l'accusa di essere coinvolto nella questione.

Julieta scompare nel nulla

Le nuove trame de Il Segreto trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Puente Viejo sarà flagellato dall'arrivo di una pericolosa varicella che mettere a repentaglio la vita di Marcela e sua figlia Camelia. Nonostante il pericolo del contagio la Uriarte deciderà di non rimandare il suo matrimonio. Infatti si farà aiutare da Irene, Adela (Ruth Llopis) e la nonna ad indossare l'abito da sposa prima di entrare in chiesa.

Pubblicità

Ma ecco il colpo di scena: la giovane chiederà ai congiunti di essere lasciata da sola per qualche minuto.

Sarà proprio durante questi momenti che Julieta scomparirà nel nulla. Gli invitati, nel frattempo, temeranno che la sposa abbia cambiato idea mentre Saul e Fe sospetteranno che le sia capitato qualcosa di grave. Possiamo anticipare che i telespettatori de Il Segreto vedranno l'amata di Saul rinchiusa in una capanna abbandonata dal quale sarà impossibile fuggire.

Pubblicità

Chi l'ha rapita? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.