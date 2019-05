Il 12 maggio andrà in onda una nuova puntata di "New Amsterdam", le vicende del più famoso ospedale di New York continuano. Si tratta della prima stagione in quanto, così come è capitato in America, la prima stagione della serie è stata divisa in due parti. La seconda puntata di questa seconda tranche di messa in onda televisiva, si divide in tre episodi e verrà trasmessa anche diretta streaming su Mediaset Play, oltre ad essere mandata in onda in replica sul sito.

New Amsterdam, nuovo appuntamento il 12 maggio.

Trama dei 3 episodi del secondo appuntamento

Nel primo episodio della serie dal titolo "Depressione", Iggy riuscirà a far rivelare dettagli a Bloom: la donna, infatti, le racconterà alcuni fatti della sua infanzia che non riusciva a rivelare. Max farà assumere due dipendenti dell'ospedale in un altro ambito, per giustificare la loro presenza nella struttura visto che quel fanno è davvero poco. Nel secondo episodio dal titolo "L'escluso" sarà la dottoressa Candelario a sostituire Bloom, ma Kapoor non riuscirà a sottostare agli ordini della donna.

Reynolds capirà il motivo dell'assenza di Bloom, che è stata rimossa dal suo incarico perché denunciata da Helena. Quest'ultima presa dall'impulso del senso materno verso una madre e la sua bimba, cercherà di occuparsi della piccola. Nel terzo episodio dal titolo "La morte di Oz" Max comincerà ad avere tremendamente paura della morte, tanto da non volerne parlare e non riuscirà a riconoscere sua figlia. Il suo comportamento diverrà molto strano, e le donne incinte del reparto finiranno con il risentire di questa ansia di Max, in quanto il dottore le segue nel corso pre-parto.

Replica e puntata in streaming su Mediaset Play

Anche la puntata trasmessa il 12 maggio, su Canale 5 alle 21,20 circa, potrà essere seguita come la precedente in streaming ed in replica sul sito Mediaset Play. Tutte le trasmissioni di Canale 5 possono essere riviste sul sito: per farlo basta scaricare l'applicazione e registrarsi compilando il form. Dopo aver confermato l'avvenuta registrazione, con un clic sul link trasmesso nella mail inserita basterà accedere con le proprie credenziali al sito.

Per poter vedere la puntata da PC o smartphone o Tablet, invece, basterà scaricare l'applicazione Mediaset Play su essi. Da tale sito si possono anche salvare i propri programmi preferiti per rivederli in un secondo momento successivo alla messa in onda televisiva.

La prima puntata del 2019 che è stata trasmessa il 5 maggio, ha ricevuto un riscontro non eccellente di audience, ma certamente non si può dire che sia andata malissimo registrando l'11% di share con 2,3 milioni di spettatori. Per chi volesse seguire le avventure dello staff medico del New Amsterdam, il prossimo appuntamento è domenica.