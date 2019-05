I telespettatori spagnoli della soap opera Il Segreto, scritta da Aurora Guerra e ambientata a Puente Viejo, qualche giorno fa hanno assistito a delle scene drammatiche. Tutto ha avuto inizio dalle puntate andate in onda fino al 17 maggio 2019 che hanno segnato l’uscita di scena di Maria Elena.

Quest’ultima è passata a miglior vita dopo aver appena sposato Fernando Mesia a causa di una violenta esplosione. Nei capitoli della prossima settimana Francisca Montenegro mostrerà la sua malvagità quando il dottor Zabaleta la metterà al corrente della pessima diagnosi di Maria Castaneda. La dark lady si scaglierà contro Severo Santacruz non appena apprenderà che la sua figlioccia non potrà più condurre la vita normale di sempre per essere rimasta paralizzata durante la deflagrazione.

Il Segreto, trame Spagna: Francisca contro Severo dopo aver appreso la diagnosi di Maria

Maria esce dal coma, Matias viene operato

Negli episodi che sono stati trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 di recente, Severo ha deciso di vendicarsi della responsabile dei suoi problemi economici senza svelare le sue terribili intenzioni alla moglie Irene. Il latifondista ha fatto costruire un ordigno dai complici che però non hanno rispettato l'indicazione di non provocare vittime. Purtroppo la bomba è scoppiata durante il matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena.

Quest’ultima ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia del disperato marito mentre Maria e Matias hanno rischiato di perdere la vita dopo aver riportato delle gravissime ferite. La madre di Esperanza si è risvegliata dal coma ma, nonostante ciò, le sue condizioni di salute hanno fatto temere il peggio. Nei capitoli iberici fino al 24 maggio, il figlio adottivo di Emilia e Alfonso supererà un delicato intervento dopo aver temuto di vedere per l’ultima volta la moglie e la piccola Camelia per colpa di una brutta infezione all’occhio che avrebbe potuto fargli perdere la vista.

La Castaneda vuole morire, Francisca decisa a vendicarsi

Maria farà i conti con una drammatica realtà visto che Francisca e Raimundo le comunicheranno di essere rimasta immobilizzata. La sorella di Matias si rassegnerà al suo triste destino dicendo ai suoi cari di essere disposta a morire. La Montenegro farà fatica a nascondere il suo odio nei confronti di Severo dopo aver appreso che la sua figlioccia non potrà più tornare a camminare. Nel frattempo il Santacruz sarà irrequieto dopo aver appreso da Carmelo che gli investigatori hanno trovato le impronte digitali dell’attentato.

Con il suo comportamento il latifondista farà preoccupare la moglie (Irene). Successivamente quest’ultima e Adela non riusciranno a far visita a Maria per colpa di Mauricio che le manderà via dalla villa, a differenza di Matias che rimarrà sconvolto dopo aver visto la sorella devastata. Dopo aver cercato invano di far reagire la figlioccia, la Montenegro ordinerà al suo capomastro di uccidere il Santacruz sotto lo sguardo del marito Raimundo da sempre contrario ai suoi istinti di vendetta.

Oltre alla matrona, perderà completamente la ragione Fernando, sia per la perdita della moglie che per l’invalidità di Maria. Mesia si dirà disposto a farla pagare all’autore della tragedia che ha stravolto la sua vita.