Sul profilo Instagram di Gabriele Parpiglia, poche ore fa è stata pubblicata l'anteprima video di un'intervista molto toccante che Georgette Polizzi ha rilasciato sul caso di cui tutta l'Italia parla da mesi: la storia di Pamela Prati con Caltagirone.

La stilista, con la voce tremante e le lacrime agli occhi, ha raccontato al giornalista di come e quando ha scoperto che la showgirl ed Eliana Michelazzo stavano mentendo sull'esistenza di Mark: pare che le agenti abbiano mostrato all'ex volto di Temptation Island ben tre diverse foto del misterioso imprenditore.

Il caso Prati arriva in Albania

Mancano poche ore ad un importante appuntamento Tv che sancisce lo sbarco del caso di Pamela Prati oltre i confini dell'Italia: il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, interverrà in una trasmissione albanese per raccontare i retroscena inediti di questa storia di cui tutti parlano da mesi.

Caso Pamela Prati, Georgette in lacrime: 'Ho paura che mi facciano del male'.

Sul profilo Instagram dell'autore dell'inchiesta che "Chi" ha fatto sulle nozze mai celebrate della soubrette, è appena stata pubblicata l'anteprima video di un'intervista che Georgette Polizzi ha rilasciato pochi giorni fa sulle bugie che la sarda e le sue socie hanno detto a lei e a tutto il pubblico.

L'ex volto di Temptation Island, visibilmente provata da questa situazione, ha rivelato che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo le hanno mostrato tre foto diverse quando lei ha chiesto di avere una prova della reale esistenza di Mark Caltagirone.

"Era sempre una persona diversa", ha detto la stilista confermando quanto ha dichiarato alla rivista diretta da Alfonso Signorini meno di una settimana fa.

Georgette non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha parlato della sclerosi multipla che l'ha colpita poco più di un anno fa improvvisamente: "Io sono una persona malata".

Nel breve filmato che è stato pubblicato sull'account di Parpiglia, si vede la Polizzi pronunciare una frase che molte altre "vittime" di questa storia (Sara Varone, Emanuele Trimarchi, Federica Benincà) hanno detto alla stampa: "Ho paura che mi facciano del male".

A chi sono riferite queste dure parole?

Eliana al GF 16? Mediaset blocca tutto

Nell'attesa di vedere la versione integrale dell'intervista che Georgette Polizzi ha rilasciato sul caso di Pamela Prati, riportiamo un'altra interessante news che ha impazzato sul web nella giornata di ieri. Dopo aver saputo da un comunicato stampa Mediaset che Eliana Michelazzo confermerà che Mark Caltagirone non esiste nel corso della prossima puntata di "Live-Non è la D'Urso", molti siti d'informazione hanno cominciato ad ipotizzare qualcosa di molto particolare sull'imminente futuro dell'agente.

Dopo aver letto le dichiarazioni della romana su quello che vorrebbe fare (andare in un posto isolato, un convento o la Casa del Grande Fratello), Dagospia e tanti altri blog hanno fatto sapere che c'erano delle trattative in corso per portare la proprietaria della Aicos Management nel reality.

A poche ore dalla conferma degli addetti ai lavori sulla presenza di Eliana nella diretta di lunedì 20 maggio (per conoscere la decisione della produzione sulla sua richiesta di entrare nella Casa), Mediaset ha diramato un nuovo comunicato per precisare che il chiacchierato ingresso della Michelazzo nel cast del GF 16 come concorrente non è mai stato preso in considerazione.