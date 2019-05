La famosa serie televisiva “Il Paradiso delle signore” tornerà ad occupare la fascia pomeridiana di Rai 1 a partire dalla prossima settimana. I telespettatori potranno rivedere le repliche degli episodi della terza stagione, terminata lo scorso venerdì.

Le anticipazioni ci dicono che Valerio Nervi si renderà protagonista di un bruttissimo gesto. Nel dettaglio, Marta Guarnieri si troverà in pericolo perché il suo promesso sposo in affari con suo padre Umberto, tenterà di violentarla. Per fortuna, a prestare soccorso alla giovane sarà Luca Spinelli, un nuovo arrivato particolarmente legato alla famiglia Guarnieri.

Umberto decide di organizzare una festa per la figlia, Marta soccorsa da Luca

Nelle puntate in replica dal 20 al 24 maggio 2019, Vittorio inizierà i lavori per far ristrutturare il grande magazzino milanese, dopo aver ricevuto un prestito dalla sua banca.

Il Paradiso delle signore, repliche al 24/05: Valerio intento ad abusare di Marta

Nel contempo, in città giungerà una ragazza che stravolgerà la vita del direttore del paradiso. Il Conti, pur essendo ancora fidanzato con Andreina Mandelli, rimarrà folgorato dal fascino della nuova arrivata. Intanto quest’ultima si troverà lontano dal suo amato per essere stata coinvolta con il decesso di Pietro Mori. Successivamente Umberto, con l’aiuto della cognata Adelaide, deciderà di organizzare la festa di compleanno della figlia ribelle Marta, da sempre in conflitto con lui.

In particolare, quest’ultima sarà in guerra con il padre perché vorrà farla sposare con Valerio Nervi. Adelaide presenterà Luca Spinelli a tutto il circolo: quest’ultimo sin da subito dimostrerà di nutrire un particolare interesse per i Guarnieri. Valerio sarà sul punto di abusare di Marta, senza riuscirci grazie all'intervento provvidenziale di Luca.

La promessa di Riccardo, la figlia del Guarnieri accetta di collaborare con il paradiso

Riccardo prometterà ai suoi amici che presto farà battere il cuore a Nicoletta, mentre al paradiso si proporrà come capocommessa Clelia Calligaris.

Quest’ultima catturerà subito l’attenzione di Luciano. In seguito, Adelaide si rifiuterà di dire ad Umberto come mai Marta e Valerio hanno litigato. Nel frattempo Vittorio, dopo aver appreso che la figlia del Guarnieri ha un talento per la fotografia, deciderà di farle una proposta. A Milano giungeranno Agnese e Tina, la madre e la sorella di Salvatore e Antonio. La giovane Amato vorrà diventare 'venere' al paradiso, all’insaputa della madre. Vittorio cercherà di convincere la figlia a collaborare con lui per il lancio del magazzino.

Nicoletta riceverà il suo supporto dalla madre Silvia, per poter partecipare alle selezioni delle veneri. Marta dopo un’iniziale titubanza, accetterà di lavorare per Vittorio. Intanto Adelaide si arrabbierà con Umberto per non essere riuscito a collaborare con Nervi. Infine Spinelli darà la possibilità al padre di Marta per portare avanti il suo piano per la costruzione della Torre.