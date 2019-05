La soap opera “Una vita” continua ad essere ricca di trame sorprendenti. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana, rivelano che Casilda farà fatica a riprendersi dopo il decesso del marito Martin. Purtroppo la domestica non riuscirà a dare l’ultimo saluto al suo amato.

Anche Blanca Dicenta si troverà in una bruttissima situazione, dato che il dottor Briz non riuscirà a fermare la sua improvvisa emorragia che metterà a rischio la sua gravidanza.

Ursula inganna Samuel, il ritorno di Diego ad Acacias 38

Nelle puntate che andranno in onda in Italia dal 20 al 25 maggio 2019, Ursula farà credere a Samuel che Blanca e Diego hanno fissato un appuntamento facendogli vedere una falsa lettera. Il secondogenito di Jaime a causa dell’inganno della matrigna deciderà di mettere fine all’esistenza dello scomodo fratello.

Spoiler Una Vita: Casilda non partecipa al funerale del marito, Blanca ha un’emorragia

Intanto Ramon dopo aver visto gli operai del suo giacimento d’oro ribellarsi per le strade di Acacias 38, verrà a conoscenza tramite Ribau dell'identità del responsabile del decesso di uno dei minatori. Arturo avrà un atteggiamento che desterà del sospetti nel bel mezzo della cerimonia nuziale tra Silvia e il generale Zavala. Quest’ultimo dopo aver visto il colonnello Valverde parecchio complice con la sua sposa inizierà a provare gelosia, al tal punto che il tenente Tamayo gli dirà di stare attento alla moglie.

Samuel in preda alla pazzia costringerà Blanca a consumare il loro matrimonio, prendendola con la forza. Successivamente il Palacios, pur avendo appreso da Huertas che i minatori sono contro di lui, si rifiuterà di abbandonare Acacias 38. Il fratello di Diego verrà assalito dai sensi di colpa dopo aver abusato della moglie, ma anche in questa circostanza troverà l’appoggio di Ursula. Diego metterà piede nel quartiere iberico proprio quando ci sarà la protesta dei lavoratori.

Blanca teme di poter perdere il figlio, Casilda assente al funerale del marito

Blanca rivelerà al suocero Jaime di essere stata violentata dal marito, mentre Flora approfitterà della tensione generata dai protestanti per baciare Liberto. Nel frattempo Samuel non consentirà a Blanca di raggiungere Diego, che verrà salvato grazie all’intervento di Martin. Quest’ultimo verrà colpito da una pallottola al petto per aver fatto da scudo con il suo corpo al primogenito di Jaime.

L’Enraje esalerà l’ultimo respiro tra le braccia della moglie Casilda, che nel bel mezzo della colluttazione perderà i sensi dopo essere stata ferita alla nuca da una guardia per errore. Blanca farà i conti con una grave emorragia, al tal punto di avere il timore di poter abortire. Silvia pur avendo sospettato che suo marito potrebbe somministrarle del veleno, continuerà a fingere di amarlo. Ursula impedirà a Jaime di visitare sua figlia, precisandogli che ha bisogno di risposare.

Arturo dopo aver rivolto le sue scuse al generale Zavala, dandogli come dono i gioielli che appartenevano alla sua defunta moglie, gli chiederà di farlo rientrare nel circolo dei patrioti. Il Seler metterà un freno a ciò che è accaduto tra lui e Flora, dicendole che non dovrà esserci più niente. Casilda avendo ripreso conoscenza da poco non potrà partecipare al funerale del marito Martin. Liberto, Ramon e Huertas, proporranno un accordo abbastanza conveniente agli operai. Infine Jaime farà credere alla nuora Blanca che Diego ha messo fine alla loro relazione per non costringerla ad assisterlo a causa della sua malattia che lo condurrà alla morte.