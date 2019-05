Fernando e Maria saranno al centro delle vicende de Il Segreto. Nelle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, il Mesia organizzerà una bellissima sorpresa per Esperanza e Beltran al fine di riconquistare la Castaneda. Peccato che l'uomo non abbia fatto i conti con Donna Francisca, disposta a tutto pur di rovinare l'evento.

Il Segreto: Maria grata al Mesia

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Fernando, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il Mesia dimostrerà di essere completamente cambiato. Per tale ragione Maria si scontrerà perfino con Donna Francisca per far valere la sua opinione. La giovane Castaneda sarà immensamente grata al figlio di Olmo per aver salvato Emilia e Alfonso, ma anche per aver rischiato la vita per salvare quella di Esperanza e Beltran, caduti in fondo a un dirupo dopo un violentissimo scontro automobilistico.

Il Segreto, spoiler: il Mesia si avvicina a Maria grazie a Esperanza e Beltran

Pertanto Maria non vedrà più Fernando come un pericolo, tanto da chiedergli di rimandare la partenza a Puente Viejo, condividendo l'idea di Raimundo (Ramon Ibarra) di farsi carico dei libri notarili della tenuta. Il Mesia, a questo punto, accetterà di rimanere alla Villa e trascorrere alcune serate in compagnia dei bambini ai quali leggerà le fiabe della buona notte, tra cui Peter Pan.

Fernando sorprende Maria, Esperanza e Beltran

Le trame de Il Segreto, relative alle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5, svelano che Fernando organizzerà una bellissima sorpresa a Maria (Loreto Mauleon), approfittando della proiezione del film Peter Pan per i suoi piccoli.

L'uomo avrà intenzione di accompagnare Beltran e Esperanza, insieme alla loro madre, in auto alla rappresentazione cinematografica del film. Ovviamente la Castaneda ancora scossa dall'incidente ribadirà di non essere d'accordo. Il Mesia sarà costretto a trovare un'altra soluzione per evitare che Esperanza e suo fratello lasciano l'abitazione. Per tale ragione, l'uomo farà in modo che il film venga proiettato alla Villa, sebbene Donna Francisca tenti di sabotare il lieto fine della serata.

Donna Francisca tenta di sabotare la sorpresa di Fernando

La Montenegro inviterà Maria e i bambini a recarsi presso il circo alla Puebla proprio negli stessi attimi in cui il Mesia ha intenzione di proiettare Peter Pan. Ma la Castaneda non cadrà nella trappola organizzata dalla matrigna, ribadendo che ogni espediente non potrà fargli cambiare idea sul Mesia. Dall'altro canto, Donna Francisca (Maria Bouzas) non esiterà a domandare alla figlioccia se si stia innamorando di Fernando.

Peccato che la ragazza neghi questa ipotesi. Come continuerà la storia? Non resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.