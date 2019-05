Eliana Michelazzo, l'agente di Pamela Prati, ha nuovamente modificato la sua versione dei fatti e, in un'esclusiva confessione, ha spiegato una sua nuova verità su Mark Caltagirone, presunto compagno della Prati. Il suo sfogo andrà in onda durante la puntata di Non è la D'Urso di mercoledì 22 maggio.

Pubblicità

Pubblicità

Mark Caltagirone non esiste

Il noto sito Dagospia ha svelato, con alcuni giorni di anticipo, i retroscena di quello che potrebbe essere l'epilogo della vicenda Pamela Prati-Mark Caltagirone, definita dal famoso sito di Roberto D'Agostino come "la più folle truffa del gossip degli ultimi decenni". A quanto pare Eliana Michelazzo, l'agente di Pamela Prati che più di tutti si era esposta per difenderla, rivelerà a Barbara D'Urso non solo che Mark Caltagirone non esiste, ma che anche il suo "fidanzato" Simone Coppi è solo frutto di un'elaborata invenzione.

Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Pamela Perricciolo, in alto a destra il presunto Mark Caltagirone (Foto Dagospia)

Eliana Michelazzo vittima

Secondo quanto rivelato da Eliana Michelazzo durante la registrazione di Non è la D'Urso, sarebbe lei stessa la prima vittima di questo sistema di bugie. A quanto pare, la donna sarebbe stata fidanzata con un fantasma per dieci anni, tale Simone Coppi, e se ne sarebbe resa conto solo ora alla luce degli ultimi eventi scaturiti dal caso Mark Caltagirone. Eliana. in lacrime, ha confessato a Barbara D'Urso che adesso ha paura e che vorrebbe rifugiarsi all'estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa del Grande Fratello.

Pubblicità

La vera responsabile di tutto

Le sue dichiarazioni però lascerebbero aperto un interrogativo enorme: se lei era davvero all'oscuro di tutto chi sarebbe il vero artefice di questa truffa mediatica? A quanto pare Eliana ha scaricato ogni responsabilità su Pamela Perricciolo, sua socia nell'agenzia Aicos e altra agente di Pamela Prati. La Michelazzo sarebbe vittima delle bugie della Perricciolo, ma ora sarebbe arrivata al limite e non riuscirebbe più a tenere in piedi questo castello di bugie.

Secondo Dagospia, Eliana Michelazzo vede per se stessa solo due strade possibili: espatriare o entrare nella casa del 'Grande Fratello. C'è da capire, a questo punto, cosa succederà invece a Pamela Prati: la showgirl infatti era apparsa in evidente difficoltà nelle sue ultime apparizioni televisive da Barbara D'Urso e da Silvia Toffanin, e in entrambi i casi aveva abbandonato lo studio per sfuggire alle domande. Ma adesso per lei la situazione rischia di diventare davvero insostenibile, considerato che è stata scaricata da quella che era indubbiamente la sua più grande alleata e sostenitrice in questa oscura vicenda.