Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità che interessano ai moltissimi fan della serie televisiva iberica. Nelle prossime puntate della telenovela, Francisca Montenegro, interpretata dall'attrice spagnola Maria Bouzas, una volta tornata a Puente Viejo, cercherà di creare diversi contrasti e dissidi.

La donna, infatti, maledirà il matrimonio tra Saul Ortega e Julieta Uriarte. Inoltre, la Montenegro confermerà a Severo Santacruz che la loro contesa è ancora in corso, pertanto potranno considerarsi ancora nemici. Successivamente Francisca si sentirà terribilmente svigorita e debilitata a causa del periodo passato per colpa del cugino Fulgencio e delle torture ricevute dall'uomo, conseguentemente la donna avrà dei vuoti di memoria e diversi incubi durante la notte, per i quali farà preoccupare notevolmente il marito.

Il Segreto, anticipazioni: Donna Francisca tornerà a Puente Viejo.

Per tale ragione la Montenegro chiederà a Fernando di trattenersi alla villa per controllare i conti delle sue attività e farle gestire gli affari al suo posto. Di seguito le altre anticipazioni delle future puntate della telenovela spagnola Il Segreto.

Dolores sconvolta per il ritorno di Donna Francisca

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Dolores non saprà che Francisca Montenegro è ancora viva, poiché ha trascorso alcune settimane in Svizzera per conoscere sua nipote Belen, figlia di Hipolito e Gracia.

Una volta tornata a Puente Viejo Dolores vorrà stare vicino a suo marito Tiburcio e deciderà di dedicarsi al volontariato nell'ospedale di campagna per soccorrere i diversi malati colti dall'epidemia di varicella. Poi durante una visita alla villa, Dolores incontrerà per caso Donna Francisca e rimarrà notevolmente sconvolta nel vedere davanti a lei la donna che ormai credeva morta, addirittura si spaventerà talmente tanto da perdere i sensi. In seguito Maria, presente nel momento dell'accaduto, soccorrerà immediatamente Dolores.

Quest'ultima, inoltre, si arrabbierà molto per il fatto che nessuno l'abbia avvisata del ritorno improvviso di Francisca. Poi la Montenegro se la spasserà e prenderà in giro la donna, poiché solitamente è sempre al corrente di tutto quello che accade in paese.

Dove guardare online le puntate de Il Segreto

Aspettando i nuovi episodi de Il Segreto, si ricorda che tutte le puntate andate in onda possono essere guardate attraverso la piattaforma apposita MediasetPlay.it.

Oltre alle varie puntate della soap opera spagnola, nel sito dedicato sono presenti anche diverse trame delle varie puntate già trasmesse, ma anche molti video delle anticipazioni delle future puntate.