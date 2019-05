Mercoledì sera è andata in onda una puntata di Live - Non è la D'Urso, che molti telespettatori stavano aspettando per sapere le ultime novità sulla vicenda legata all'annullamento del matrimonio di Pamela Prati. Nel corso della trasmissione infatti, Eliana Michelazzo, agente della Prati, ha confessato a Barbara D'Urso che Mark Caltagirone non esisterebbe e che non ha mai conosciuto il potenziale futuro marito di Pamela.

Ha anche aggiunto che neanche il suo di marito, Simone Coppi, in realtà è mai esistito e che tutto è stato architettato dalla sua socia Pamela Perricciolo.

L'ormai ex manager di Pamela Prati ha rivelato durante l'intervista, in modo del tutto inaspettato, di essere ricorsa legalmente contro la Perriciolo. Sul sito Dagospia però è stato pubblicato uno scoop che mette in dubbio quanto dichiarato dalla Michelazzo sulla ex socia. Sul sito si legge infatti che le due sarebbero fidanzate da anni e gestirebbero insieme dei profili fake sui social network con cui ricatterebbero personaggi dello spettacolo.

Eliana Michelazzo e la storia fake con Simone Coppi durata dieci anni

Eliana Michelazzo ha ormai raccontato la sua versione dei fatti, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono fidanzate?

L'ex manager di Pamela Prati ha fatto sapere di essere vittima delle manovre della ex socia Perricciolo. La Michelazzo infatti ha subito molte critiche da parte di giornalisti da quando è iniziata la storia del presunto nuovo matrimonio della Prati. Il suo racconto mercoledì sera ha spiazzato l'intero il pubblico, Barbara D'Urso compresa, tant'è che la conduttrice ha ovviamente chiesto come mai la Michelazzo non si sia mai accorta di tutte le bugie che le sono state raccontate nel corso degli ultimi dieci anni.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono fidanzate da anni secondo Dagospia

Appena qualche ora dopo la messa in onda di Live - Non è la D'Urso, sul sito Dagospia è apparso uno scoop che non è passato certo inosservato. Secondo quanto riportato nell'articolo, Eliana Michelazzo e Pamela Perriciolo sarebbero fidanzate da anni. E per tutti questi anni avrebbero pianificato questa messinscena per nascondere la loro relazione di coppia. Per quanto riguarda Pamela Prati invece, la showgirl si sarebbe rivolta alla loro agenzia poiché aveva bisogno di soldi in quanto sarebbe sommersa dai debiti.

Insomma, questa storia, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più assurda. Dopo l'ennesimo colpo di scena il pubblico crederà a quanto dichiarato da Eliana a Barbara D'Urso? Sarà vero che ha denunciato la sua socia oppure ha nuovamente mentito?