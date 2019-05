Da venerdì 24 maggio Netflix manderà in onda le puntate della seconda stagione di "She's gotta have it". Questa serie del famoso regista Spike Lee è ispirata a "Lola Darling", il suo primo lungometraggio del 1986. La comedy è incentrata sul personaggio di Nola, pittrice afroamericana di Brooklyn dalla vita sentimentale piuttosto incerta.

Pubblicità

Pubblicità

L'artista newyorchese, infatti, ha il cuore diviso tra tre uomini: il maturo Jamie, il borioso Greer e il divertente Mars. Il personaggio di Mars nel film "Lola Darling" fu interpretato dallo stesso Spike Lee e nella serie ne rappresenta un evidente alter ego giovanile.

Le nuove puntate di She's gotta have it su Netflix

Tutti coloro che aspettavano la data di uscita della seconda stagione di "She's gotta have it" saranno lieti di sapere che la serie di Spike Lee tornerà in onda su Netflix da venerdì 24 maggio.

She's Gotta Have It: le nuove puntate della seconda stagione in streaming su Netflix Italia da venerdì 24 maggio - deadline.com

Nel finale della prima stagione la protagonista Nola aveva invitato i suoi tre spasimanti a casa per una serata danzante; nelle nuove puntate. l'artista afroamericana dovrà cimentarsi in delle serie prove per la sua affermazione professionale. Anche nei nuovi episodi di questa serie di Netflix saranno affrontati temi quali l'emancipazione femminile, la parità tra uomini e donne e la libertà di pensiero.

Riguardo ai crediti di produzione, con questo nuovo ciclo di puntate l'ideatore, regista e produttore esecutivo Spike Lee torna in scena dopo la vittoria di un Oscar per il suo film "BlacKKKlansman" (premio alla migliore sceneggiatura non originale).

Pubblicità

Il cast della serie

Nel cast della serie televisiva "She's gotta have it" primeggia la protagonista Nola, interpretata da DeWanda Wise.

Passando alle figure maschili, la parte di Jamie Overstreet è recitata da Lyriq Bent, quella di Greer Childs da Cleo Anthony, mentre quella di Mars Blackmon da Anthony Ramos. Infine, un altro personaggio di spicco della serie è Shemekka Epps interpretata dall'attrice Chyna Layne.

La prima stagione di questa Serie TV ha debuttato su Netflix, in tutti i paesi in cui la piattaforma è attiva e disponibile, il 23 novembre 2017.

Le altre uscite delle tv streaming di venerdì 24 maggio

Oltre alla serie di Spike Lee, venerdì 24 maggio su Netflix ci sarà anche l'esordio di "What/if" di Mike Kelley, con Renée Zellweger, l'uscita del film horror "The perfection", con Allison Williams, e della pellicola "Rim of the World". In quest'ultimo lungometraggio quattro ragazzi devono fronteggiare un'invasione di alieni.

Per quanto concerne le altre piattaforme streaming, su TimVision fa il suo debutto il film "Compromessi sposi", con Diego Abatantuono, mentre su Infinity di Mediaset sarà possibile iniziare a vedere "La prima pietra" con Corrado Guzzanti e la serie televisiva "Champions".