La stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne sta per concludersi ma ancora mancano i verdetti relativi ai tre tronisti. Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta si apprestano a compiere la loro scelta che, a differenza di quanto accaduto a fine febbraio e inizio marzo, non avverrà in un castello medievale.

Non solo: anche le puntate serali, dedicate alle decisioni finali, non andranno in onda e si tornerà alle vecchie gradite abitudini. A riportare l'indiscrezione è il portale Il Vicolo delle News, secondo il quale i tronisti faranno il nome del loro corteggiatore o corteggiatrice preferito in studio, come accaduto in passato. Il pubblico avrà così modo di emozionarsi in prima persona davanti a tale novità e di seguirla nel pomeriggio di Canale 5, nel tradizionale orario in cui il dating show va in onda da anni.

Anticipazioni Uomini e donne: si avvicina la registrazione della scelta

Uomini e donne anticipazioni: tre scelte in una registrazione

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne riportate da Il Vicolo delle News, la registrazione delle scelte verrà effettuata il 27 maggio negli studi Elios di Roma. Dunque, tutti e tre i tronisti dovrebbero prendere la loro decisione nello stesso giorno anche se l'annuncio potrebbe poi essere diviso in più puntate in onda su Canale 5. Questa scorpacciata di emozioni verrà quindi effettuata davanti al pubblico in sala, che avrà così modo di spoilerare l'accaduto attraverso i siti interessati al programma.

Prima di allora, Angela e colleghi potrebbero comunque avere la possibilità di trascorrere ancora del tempo in compagnia dei propri corteggiatori. Sembrerebbe, infatti, confermato il periodo in villa per chiarire anche gli ultimi dubbi. E stando alle indiscrezioni riportate sempre dal Vicolo delle News, il primo a recarsi nel luogo sarà Andrea Zelletta che potrebbe trascorrere due giorni insieme a Natalia e Klaudia già nel prossimo weekend.

Trono Classico di Uomini e donne: Natalia e Luca grandi favoriti

Con l'avvicinarsi delle scelte, cresce la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne in merito ai nomi dei preferiti dai tronisti.

Un nome su tutti sembrerebbe mettere d'accordo i fan del programma, ovvero quello di Luca Daffrè: proprio nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 17 maggio, Angela Nasti non potrà nascondere la propria disperazione per l'assenza del corteggiatore. E il fatto risulterà chiaro allo stesso Alessio, oltre che al pubblico da casa. Più dubbioso appare il percorso di Andrea Zelletta, anche se la scelta dovrebbe ricadere su Natalia Paragoni, colei che ha attirato la sua attenzione fin dai tempi in cui corteggiava Ivan Gonzalez.

Tutto è possibile, invece, per Giulia Cavaglià che sembra nutrire ancora diversi dubbi tra Manuel e Giulio, come risulterà evidente proprio nell'appuntamento odierno sulla rete ammiraglia Mediaset.