Ieri, mercoledì 15 maggio, è andata in onda una nuova e sfavillante puntata di Live, non è la D'Urso. La puntata era davvero molto attesa dal momento che era stato annunciato che sarebbe stata ospite Pamela Prati. Barbara D'Urso, però, ha dato il via alle danze con il solito dibattito sulla questione senza far entrare la showgirl.

Tra gli ospiti in studio c'era anche Eliana Michelazzo, agente di Pamela e unica donna che ci ha sempre messo la faccia in tutta questa situazione. La Michelazzo è apparsa visibilmente turbata a causa dell'allontanamento dalla sua agenzia anche di Georgette Polizzi. La donna ha sbottato dicendo: "L'agenzia sta affondando". Ad ogni modo, poco alla volta sono emerse tutte le testimonianze sul caso, Una tra le più interessanti è stata quella relativa alla nuova perizia fonica sulla voce di Mark Caltagirone.

Svelata la verità sulla telefonata che Mark Caltagirone

Degli esperti hanno analizzato tale contenuto e sono pervenuti alla conclusione che la voce che ha parlato con la D'Urso nel corso della precedente puntata di Live - non è la D'Urso appartenesse a un noto attore italiano. Tale rivelazione ha fatto scoppiare il caos.

I risultati della perizia fonica sulla voce di Mark Caltagirone danno un esito spiazzante

Da mesi, ormai, non si fa altro che parlare della storia di Pamela Prati e delle sue presunte nozze con Mark (o Marco) Caltagirone.

La showgirl è stata ospitata sia a Verissimo che a Live, non è la D'Urso. In entrambe le occasioni, avrebbe potuto fornire le prove circa l'esistenza del suo fidanato, ma non l'ha fatto, anzi. La donna non ha fatto altro che fomentare ancor di più i rumors sul suo conto. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri del programma serale di Barbara D'Urso è emersa una rivelazione inaspettata che pare stia determinando un punto di svolta nella vicenda.

La perizia fonica sulla voce di Mark Caltagirone ha svelato un retroscena spiazzante. Secondo quanto emerso, infatti, la voce è totalmente compatibile con quella di un famoso attore.

Eliana Michelazzo mette in dubbio l'esistenza di Mark Caltagirone

In seguito a tale rivelazione assurda, e dopo la fuga di Pamela Prati dallo studio durante l'intervista con Barbara D'Urso, la conduttrice ha chiamato nuovamente dinanzi a sé Eliana Michelazzo. La padrona di casa le ha mostrato i risultati della perizia fonica su Mark Caltagirone e le ha chiesto di commentare la vicenda.

A quel punto allora anche l'agente di Pamela Prati, che ha sempre difeso la sua collaboratrice, ha detto di non essere più così certa dell'esistenza di Mark Caltagirone. In studio, naturalmente, è scoppiato un forte boato. A quanto pare, poco alla volta, tutti i nodi stanno per venire al pettine.