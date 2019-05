Con una lunga serie di anteprime via social, Bruce Springsteen sta pian piano anticipando sempre più contenuti dal suo prossimo album Western Stars: nella giornata di ieri ha condiviso una foto che ha anticipato l'uscita del nuovo singolo There goes my miracle.

Ora finalmente il brano è in rete, dopo che nella giornata di ieri è stato condiviso illegalmente, e poi rimosso, su Vimeo. Si tratta del secondo estratto dopo Hello Sunshine.

Il nuovo singolo di Springsteen

Nuovo antipasto del prossimo album del Boss Bruce Springsteen: Western Stars, questo il titolo del suo nuovo e atteso disco sta prendendo forma ed uscirà ufficialmente il prossimo 14 giugno. Il secondo singolo si intitola There goes my miracle e, come ci si poteva aspettare dopo le dichiarazioni del Boss, è un brano molto intimo, riflessivo, che proietta Springsteen sotto una nuova luce, a cui forse non si era davvero abituati.

Dopo la pubblicazione del primo singolo Hello sunshine, due settimane fa, ecco un altro tassello: per il Boss sono passati ben sette anni dall'ultimo album, Wrecking Ball, uscito nel 2012, seguito nel 2014 da High Hopes, in cui il Boss ha reinterpretato alcune vecchie canzoni pubblicate anni prima. L'attesa per tutti i fan di Springsteen è davvero alle stelle: del resto il pre-order dell'album è iniziato già dal 26 aprile.

Il nuovo album

Registrato quasi interamente in New Jersey, nel suo studio casalingo, affronterà gli spazi tipici degli Stati Uniti, come le autostrade e i deserti, luoghi di isolamento e di riflessione, oltre che di condivisione.

Non mancherà inoltre il tema della speranza. Si tratta del diciannovesimo album: in questo disco il rocker statunitense si ispira alle sonorità pop della California tra gli anni '60 e '70, e sarà sicuramente molto riflessivo e intimo.

Non è un album realizzato insieme alla E Street Band, ma un disco in gran parte scritto dal solo Springsteen: nonostante questo però alcuni membri della sua band siano stati inclusi nel progetto, come la moglie e corista Patti Scialfa, e David Sancious, che è uno dei primi membri della E Street Band.

Il disco vede lo stesso Springsteen nei panni di produttore insieme a Ron Aniello che lo ha assistito con il basso e le tastiere. Mixato da Tom Elmhirst, l'album conta sulla partecipazione di circa una ventina di musicisti in totale.

In una recente chiacchierata col regista Martin Scorsese, il rocker del New Jersey ha detto: "Circa un mese fa ho quasi composto materiale per un intero album per la band, ed è venuto fuori soltanto dal... Voglio dire, so da dove proviene, ma allo stesso tempo, è venuto fuori quasi da nessuna parte ed è stato bello, sai?".

Ha detto inoltre che si sveglia dopo un periodo di sette anni in cui ha dubitato in merito all'idea di fare nuova musica ed è contento per aver ritrovato la creatività.