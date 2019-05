Per la prima volta dopo mesi, ieri sera il pubblico ha finalmente sentito la voce di Mark Caltagirone (o almeno questo è quello che si è detto durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso). Su Canale 5, dunque, il futuro marito di Pamela Prati ha confermato dopo un'iniziale incertezza che il matrimonio si celebrerà il prossimo 8 maggio, ma ha anche promesso a Barbara che presto sarà suo ospite per fare chiarezza su tutte le polemiche che sono nate ultimamente sul suo conto.

Mark Caltagirone pronto ad esporsi da Barbara D'Urso: 'Parlerò in studio da te'.

La D'Urso parla al telefono con il futuro marito di Pamela Prati

Come avevano anticipato gli addetti ai lavori, mercoledì 1 maggio Barbara D'Urso è tornata ad occuparsi delle chiacchierate nozze di Pamela Prati: oltre a mostrare documenti esclusivi ai telespettatori, la conduttrice è entrata in contatto con uno dei protagonisti di questa storia.

Esattamente come avevano detto Dagospia e Davide Maggio poche ore prima che iniziasse la diretta di Live-Non è la D'Urso, Mark Caltagirone è intervenuto telefonicamente nel programma per rispondere a qualche domanda della conduttrice.

La napoletana ha raccontato alla gente da casa che la persona con la quale stava parlando era il vero futuro marito della Prati perché la socia Eliana Michelazzo l'aveva rassicurata su questo: "Carmelita", però, ha precisato che lei non ha mai visto l'imprenditore di persona, ma si è voluta fidare di chi è stata spesso sua ospite in trasmissione.

Quando la presentatrice gli ha chiesto se il matrimonio tra lui e Pamela fosse confermato per il prossimo 8 maggio, Mark ha risposto titubante: "Dovremmo sposarci tra una settimana, sì.

In teoria dovrebbe essere quello il giorno".

La collaboratrice della showgirl aveva spiegato in precedenza che ci sono stati dei problemi con la location della Toscana che avevano scelto per celebrare le nozze: pare che gli organizzatori si siano tirati indietro all'ultimo momento perché la vergogna di avere a che fare con persone coinvolte in una storia così poco chiara.

Mercoledì prossimo previste le nozze della Prati

Quando la D'Urso ha domandato a Caltagirone perché non si è mai esposto per difendere la sua donna dalle pesanti accuse che le sono state lanciate di recente, lui ha spiegato che non lo fa per due motivi: primo perché ha un'esclusiva con Verissimo che gli impedisce di mostrarsi in pubblico prima del matrimonio, secondo perché è una persona riservata e non ama farsi vedere.

Nel momento in cui Barbara gli ha chiesto spiegazioni sul premio che dice di aver ricevuto in Albania per il suo lavoro di imprenditore, Mark ha tagliato corto dicendole: "Di questa cosa ne parlerò in studio da te, se ti va bene".

La conduttrice ovviamente ha accolto con il sorriso questa proposta del futuro marito di Pamela Prati e, prima di congedarlo, gli ha fatto tanti auguri per le nozze che dovrebbero essere celebrate mercoledì 8 maggio in una location ancora top secret.