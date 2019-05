L'ultima puntata di questa settimana del Paradiso delle signore si concluderà davvero in bellezza. Dopo numerose ricerche, infatti, Vittorio Conti riuscirà finalmente a ritrovare quella che crede essere la sua sorellastra Lisa Conterno. Il direttore dello shopping center è deciso a capire per quale motivo sia scappata via e che cosa gli nasconde. Nel frattempo, in casa Amato fervono i preparativi per le nozze tra Antonio ed Elena, mentre Salvatore capirà di nutrire un forte interesse per Gabriella. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà domani, venerdì 3 maggio, al Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore, trama 3 maggio: Vittorio ritrova Lisa

Spoiler puntata 3 maggio: Lisa Conterno viene ritrovata grazie all'annuncio

La puntata di venerdì 3 maggio del Paradiso delle signore sarà, come al solito, molto avvincente. L'episodio comincerà con Vittorio che deciderà di pubblicare un annuncio nella speranza che la sua finta sorellastra Lisa Conterno venga ritrovata. Dopo numerose peripezie, la rappresentante di biancheria intima verrà rintracciata e Conti sarà deciso a scoprire che cosa gli tiene nascosto.

Nel frattempo, tra lui e Marta continuano ad esserci dei problemi. Si ricorda che la ragazza, convinta del fatto che Vittorio non avrebbe affatto sentito la sua mancanza, ha deciso di accompagnare sua zia Adelaide a Parigi. Per questo motivo, la giovane Guarnieri non è in città in questo periodo.

Per quanto riguarda la famiglia Amato, invece, nella puntata di domani vedremo che continueranno i preparativi per il matrimonio tra Elena Montemurro e Antonio.

Quest'ultimo, però, ha perso il lavoro di recente, per questo motivo si troverà in una situazione davvero difficile dal punto di vista economico. Dove troverà i soldi per poter dare luogo al matrimonio con la sua amata? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Salvatore interessato a Gabriella, Sandro fa una dedica a Tina

Intanto Salvatore confesserà a suo fratello di nutrire un forte interesse per Gabriella. Dopo averla snobbata per un bel po' di tempo, il ragazzo si ricrederà e farà il possibile per provare a conquistarla.

L'ultima delle esponenti della famiglia Amato, Tina, sta vivendo una situazione alquanto complicata. La ragazza sta frequentando Sandro Recalcati, un uomo sposato che si è innamorato di lei. Il produttore ha deciso anche di lasciare sua moglie Nora nel tentativo di vivere alla luce del sole la sua storia con Tina. La famiglia della giovane Amato, però, non è affatto d'accordo con questa unione. La madre della ragazza, infatti, non tollera di vedere la figlia insieme ad un uomo sposato.

Ad ogni modo, Sandro deciderà di spiazzare Tina dedicandole al pianoforte la splendida canzone 'Anema e core'. La ragazza rimarrà spiazzata.