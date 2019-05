Da pochissime ore è trapelata sul web una notizia che sta facendo molto discutere. Sul profilo social del tale Mark Caltagirone è apparsa una foto, che si è scoperta appartenere a Gianni Sperti. In seguito a tale scoop, molti telespettatori hanno incominciato a farsi moltissime domande.

Tra queste, quella sicuramente più gettonata: Mark Caltagirone è, in realtà, Gianni Sperti? Il ballerino, dopo la diffusione di tale pettegolezzo, ha deciso di intervenire personalmente per chiarire definitivamente la questione. L'opinionista di Uomini e donne ha smentito categoricamente tali insinuazioni attraverso un messaggio pubblicato nelle Instagram Stories del suo profilo personale.

Mark Caltagirone ruba una foto dal profilo di Gianni Sperti ma viene subito scoperto

In queste ore, Mark Caltagirone, o chiunque si celi dietro il suo account di Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui è ripreso un uomo, con il viso tagliato, e un annuncio scoppiettante.

Mark Caltagirone sarebbe Gianni Sperti, il ballerino nega: 'Eviti di mettermi in mezzo'

All'interno della foto, infatti, Marco ha detto che presto sarebbe andato negli studi Mediaset. Guardando con maggiore attenzione tale scatto, però, è emersa tutta la verità. La persona presente all'interno dell'immagine non è altro che Gianni Sperti. Per questo motivo, una parte di pubblico ha incominciato a domandarsi se dietro il fidanzato della Prati ci sia davvero il ballerino e opinionista di Uomini e Donne. Allo scopo di dissipare tutti i dubbi in merito alla vicenda, Gianni Sperti ha deciso di pubblicare un messaggio in cui ha chiarito tutto.

Gianni Sperti smentisce categoricamente i gossip e chiede di essere lasciato fuori da questa pantomima

Andando sulle Instagram Stories dell'opinionista, infatti, è possibile prendere visione di quanto rivelato. Sperti ha negato assolutamente di fare parte di questa pantomima, anzi. Il ballerino ha esortato Mark, o chiunque gestisca quell'account, di evitare di metterlo in mezzo in questa storia assurda. Gianni ci ha anche tenuto a ribadire che rubare foto appartenenti ad altre persone, senza il loro consenso, è un reato punibile legalmente.

Proprio per questo motivo, ha esortato la persona che ha rubato il suo scatto a smetterla assolutamente.

Insomma, a quanto pare, il mistero si infittisce sempre di più. In occasione della diretta di Live-non è la D'Urso, la padrona di casa ha fatto vedere ad Eliana Michelazzo il risultato della perizia fonica sulla voce di Caltagirone. Da tali indagini ed esami è emerso che la voce è quasi totalmente compatibile con quella di un attore. Dunque, chi si cela realmente dietro questo personaggio fantasma?

La situazione sembra tutt'altro che risolta.