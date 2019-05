Al Bano Carrisi, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Gente, è tornato a far sognare i suoi fan. Il cantante pugliese avrebbe commentato con molta soddisfazione la decisione presa dalla sua ex moglie, Romina Power. Le ultimi affermazioni del 'Leone di Cellino San Marco' hanno mandato in delirio i tanti fan, che, da sempre, sperano in un ritorno di fiamma con l'artista statunitense.

Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, Al Bano si è detto molto felice per il ritorno della Power in Italia. La cantante italo-americana, infatti, dopo 7 anni, avrebbe scelto di tornare a vivere nella nostra Penisola: "Romina è appena tornata a vivere in Italia, finalmente, dopo 7 anni trascorsi in America".

Nonostante il cantante pugliese non si sia mai sbilanciato su un eventuale riavvicinamento con la sua ex moglie, le ultime dichiarazioni lasciano ben sperare.

'Romina finalmente è tornata in Italia': le parole di Al Bano, mandano in delirio i fan.

Carrisi, nell'ultimo periodo, ha ritrovato la perfetta sintonia con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto Jasmine e Bido. Con Romina, invece, i rapporti si sono distesi dopo alcune collaborazioni artistiche. Chissà che Al Bano non riesca ad ottenere quello che ha sempre desiderato. Ricordiamo che il cantante pugliese ha sempre espresso la volontà di avere una famiglia allargata, in completa sintonia. Cosa che, purtroppo, è sembrata costantemente lontana, per via del cattivo rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso.

Tuttavia, Al Bano ha sempre messo al primo posto il benessere dei suoi figli. Sulle pagine di 'Gente' si legge che Yari, anche se gira per il mondo, trova sempre il tempo per fare una telefonata al padre. Per quanto riguarda i figli avuti dalla Lecciso, invece, la situazione è più facile visto che i due sono adolescenti e ancora vivono con lui.

Al Bano pronto a festeggiare il compleanno

Il prossimo 20 maggio, Al Bano spegnerà 76 candeline. In molti si stanno chiedendo se, per il cantante, ci sarà una festa allargata.

Questo non ci è dato di saperlo, ma sarebbe veramente una bella cosa se il 'Leone di Cellino San Marco' potrebbe ritrovare la sua famiglia completamente unita, nonostante il cattivo rapporto tra Loredana Lecciso e Romina Power. Con tutta probabilità, il cantante sarà raggiunto da tutti i suoi figli e potrà contare anche sull'affetto di tantissimi fan.

Sanremo 2020: Al Bano si candida

Al Bano Carrisi, nel corso di una recente intervista, ha confessato di essere pronto per la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Il cantante pugliese vorrebbe riportare al centro della kermesse la melodia della musica italiana, ridimensionando il rap. Inoltre, vorrebbe puntare tutto sulla gara, con il ritorno delle eliminazioni. Al Bano si è detto pronto alla conduzione ma sarebbe lieto anche solamente di ricoprire il ruolo di direttore artistico. Il ruolo potrebbe essere assegnato ancora a Claudio Baglioni o addirittura (si vocifera) alla grandissima Mina.