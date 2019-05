Michele Bravi torna a parlare pubblicamente di quel terribile incidente che lo scorso novembre gli ha cambiato per sempre la vita e lo ha portato ad annullare e cancellare tutti i suoi impegni professionali. Un episodio a dir poco choc che ha molto provato il giovane cantante, il quale in queste ore ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto rilasciando la sua prima intervista a Sofia Viscardi, un'amica di cui può fidarsi e che ha iniziato a muovere con lui i primi passi su You Tube.

Ma in queste ultime ore, i tantissimi fan di Michele Bravi hanno avuto la possibilità di rivederlo nuovamente cantare dal vivo al fianco di un'altra amica storica: Chiara Galiazzo.

La prima intervista di Michele Bravi dopo il drammatico incidente mortale

Nel corso della lunga e intensa intervista che Michele Bravi ha scelto di rilasciare a Sofia Viscardi ha parlato del lungo periodo di sofferenza che ha dovuto affrontare in questi mesi e soprattutto dell'importanza del supporto terapeutico che ha ricevuto.

Michele Bravi torna a cantare dal vivo

'Sono stato per mesi senza sentire il suono della mia voce', ha dichiarato Michele rivelando che per diversi mesi non ha proferito parola o per meglio dire non aveva la forza di parlare e raccontare ciò che era successo. Il cantate ha ammesso che in questo periodo ci sono state tante persone che lo hanno aiutato e lo hanno tenuto per mano. 'Mi hanno spinto a parlare, mi hanno insegnato ad ascoltare nuovamente e mi hanno fatto uscire di casa', ha dichiarato con la voce rotta dall'emozione.

Il cantante ha raccontato che è stato fondamentale soprattutto il percorso medico terapeutico che ha dovuto affrontare in seguito al terribile incidente.

Un'intervista decisamente molto toccante, durante la quale abbiamo visto che più volte Michele ha dovuto fermarsi perché le lacrime gli impedivano di portare a termine il discorso.

Il video di Michele Bravi che torna a cantare pubblicamente con Chiara Galiazzo

Ma questo non è stato l'unico passo in avanti che Michele ha fatto nel corso delle ultime settimane dopo quel terribile incidente costato caro ad una persona.

Il giovane cantante, infatti, è tornato ad esibirsi nuovamente dal vivo e lo ha fatto a sorpresa, partecipando al concerto della sua amica Chiara Galiazzo.

Il tutto è successo l'altra sera a Milano, presso il Teatro Gerolamo di Milano, dove si stava svolgendo una tappa del tour italiano di Chiara Galiazzo. Ad un certo punto è arrivato sul palco anche Michele Bravi e con Chiara li abbiamo visti duettare sulle note del brano 'Grazie di tutto'. Anche in questo caso si è trattato di un duetto decisamente molto emozionante e forte, che ha rallegrato i tanti fan di Michele che sperano di rivederlo di nuovo in tour al più presto.